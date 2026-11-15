De la B Nacional a las finales: Platense quiere arruinarle la fiesta a Boca y seguir haciendo historia

Hubo un tiempo en el que Platense tenía otras preocupaciones. Volver a Primera, sostenerse en la categoría y dejar atrás una larga estadía por el Ascenso eran los grandes objetivos de un club que pasó años entre la B Nacional y la B Metropolitana. Hoy, el escenario es completamente diferente: el Calamar está a las puertas de otra consagración y tendrá enfrente nada menos que a Boca. El próximo 2 de diciembre, buscará arruinarle la fiesta al Xeneize y seguir agrandando una historia que cambió para siempre.

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El camino hasta este presente no fue sencillo. Después de varios intentos, Platense consiguió el ascenso a Primera División en 2021, tras vencer a Estudiantes de Río Cuarto en la final del Reducido de la Primera Nacional. El regreso a la máxima categoría significó mucho más que recuperar un lugar perdido: fue el punto de partida de una reconstrucción deportiva que terminaría llevando al club a escenarios impensados algunos años atrás.

El gran quiebre llegó en 2025. Bajo la conducción de la dupla técnica que encabezó la campaña, el conjunto de Vicente López se consagró campeón del Torneo Apertura y consiguió la primera estrella de su historia en la máxima categoría. En una final inolvidable frente a Huracán, ganó 1-0 y se metió definitivamente entre los campeones del fútbol argentino.

Pero aquella conquista no fue un punto de llegada. Platense se ganó el derecho a disputar la Copa Libertadores 2026, un torneo que representó otro salto para la institución. El Calamar no solamente volvió a competir internacionalmente después de décadas: consiguió avanzar hasta los cuartos de final, donde quedó eliminado frente a Fluminense. Una experiencia que terminó de confirmar cuánto había cambiado su realidad.

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Ahora, el desafío vuelve a ser enorme. Boca aparece del otro lado de la final de la Copa Argentina, con la posibilidad de sumar otro título a su extensa historia y cerrar el año con una nueva celebración. Para Platense, en cambio, representa la oportunidad de volver a dar un golpe, esta vez frente a uno de los gigantes del fútbol argentino.

La recompensa deportiva también es importante. El campeón de la Copa Argentina obtendrá una plaza para la fase de grupos de la Libertadores 2027. Platense busca volver a jugar el máximo torneo continental y tiene en esta definición una oportunidad directa de conseguirlo. Sin embargo, la clasificación también dependerá de cómo se distribuyan los cupos si Boca se queda con el trofeo, ya que el Xeneize tiene asegurada su participación internacional por la Tabla Anual y todavía disputa otras competencias.

En Vicente López ya no se conforman con haber regresado a Primera, ni con haber conseguido aquella primera estrella. Platense quiere seguir haciendo historia. Del otro lado estará Boca, con su peso, su gente y la obligación de ganar. El Calamar tendrá la posibilidad de convertirse en el equipo que le arruine la fiesta y demuestre que su presente ya no tiene demasiado que ver con aquel pasado de ascensos, descensos y temporadas en el Nacional.

LT.