Los puntajes de Boca vs. Banfield por la Copa Argentina

Boca consiguió una contundente victoria ante Banfield y se metió en la definición de la Copa Argentina, donde enfrentará a Platense. El equipo de Rodolfo Arruabarrena encontró en Montero una garantía para sostener el cero durante el primer tiempo, en Paredes al conductor que necesitaba para destrabar el partido y en Ascacíbar, Villa y Lozano a los autores de los goles.

El colombiano Villa fue determinante en el complemento, con un gol y una asistencia, mientras que el lateral uruguayo coronó su actuación con el tercer tanto. Una noche con varios rendimientos destacados para el Xeneize.

EL UNO POR UNO

Álvaro Montero (8): Fundamental para sostener el cero en el primer tiempo. Respondió con dos atajadas determinantes cuando Banfield amenazaba.

Leandro Lozano (8): Muy buen partido del uruguayo. Cumplió en defensa, se proyectó con criterio y coronó su actuación con el tercer gol.

Lautaro Di Lollo (7): Firme en los duelos y atento para anticipar. No pasó sobresaltos.

Facundo Herrera (7): Seguro en la marca y prolijo para salir desde el fondo.

Malcom Braida (6): Reemplazó a Lautaro Blanco. Sin demasiada participación ofensiva, cumplió con su tarea defensiva.

Santiago Ascacíbar (8): Abrió un partido complicado con un gran cabezazo. Aportó intensidad y despliegue durante los 90 minutos.

Milton Delgado (7,5): Importante en el equilibrio del mediocampo. Inició la transición que terminó en el gol de Villa y mostró personalidad.

Leandro Paredes (9): La figura. Manejó los tiempos, distribuyó con precisión y regaló una asistencia extraordinaria para el 1-0.

Alan Velasco (6): Tuvo algunos momentos interesantes, aunque le faltó continuidad para desequilibrar.

Sebastián Villa (8,5): Decisivo. Marcó un golazo para el 2-0 y asistió a Lozano en el tercero. Su velocidad fue determinante.

Miguel Merentiel (5,5): Le costó encontrar espacios y participar de las situaciones de peligro. No tuvo demasiada influencia en ataque.

Ingresaron

Tomás Aranda (6): Buscó asociarse y aportó movilidad.

Leonel Flores (6): Entró con ganas, encaró y estuvo cerca de convertir con un remate al travesaño.

Enner Valencia (6): Intentó aprovechar los espacios y exigió a los defensores.

Ayrton Costa (6): Entró para cerrar el sector izquierdo y darle seguridad al equipo.

Tomás Belmonte (6): Se sumó al mediocampo con el resultado prácticamente definido.

DT: Rodolfo Arruabarrena (8): Boca supo sufrir cuando Banfield lo exigió, encontró la ventaja en el momento justo y después aprovechó los espacios. Buena lectura del partido y una goleada que lo deposita en otra final.