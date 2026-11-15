Eduardo Domínguez calentó la final de la Sudamericana y le mete presión a Boca: "Hace 18 años que no ganan una final internacional"

A menos de una semana para el cruce definitorio por la Copa Sudamericana 2026, el clima previo comenzó a tomar temperatura. Este sábado, Atlético Mineiro cerró su participación en el plano local antes de viajar hacia Colombia con una igualdad 0-0 en su visita a Mirassol. Una vez finalizado el encuentro, su director técnico, Eduardo Domínguez, enfrentó los micrófonos y dejó declaraciones contundentes dirigidas directamente a Boca Juniors, su rival en la final del próximo sábado 21 de noviembre en Barranquilla.

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Consultado sobre el peso anímico que arrastra el conjunto de Belo Horizonte —que cayó en las definiciones de la Copa Libertadores 2024 y la Sudamericana 2025—, el DT argentino rechazó que su plantel cargue con la mochila de la obligación y rápidamente puso el foco sobre la sequía continental del club de la Ribera

"Yo tengo que mirar a mis jugadores, mirar al grupo, cómo estamos. Si ustedes piensan que nosotros tenemos presión por los últimos años que no se ganaron las finales a las que se llegaron, Boca hace 18 años que no gana una final internacional, 18... ¿quién tiene más presión?", disparó el técnico ante la prensa.

Lejos de bajar el tono, el exentrenador de Estudiantes de La Plata profundizó su argumento haciendo referencia al presente reciente del Xeneize en el ámbito doméstico, recordando la obtención de la tabla anual como el corte de una racha adversa en el fútbol argentino.

"Hacía tres años que no ganaban nada dentro del país, ¿quién tiene más presión? Entonces, la presión es cómo ustedes crean en lo que hacen, y nosotros creemos mucho", sentenció Domínguez para marcar la postura mental con la que su equipo afrontará la cita en suelo colombiano.

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Más allá de las chicanas previas, el análisis futbolístico dejó señales positivas para el cuerpo técnico del conjunto brasileño. A pesar de la cercanía con el partido más importante del semestre, Domínguez optó por alinear a la base de sus habituales titulares frente a Mirassol con el objetivo de sostener el ritmo de competencia.

Sobre el rendimiento colectivo exhibido en el empate, el DT se mostró conforme con la respuesta física y anímica de sus dirigidos: "Hoy fue una muestra de la fuerza del grupo, cómo nos estamos preparando como grupo para esa final. Vamos a llegar bien, vamos a llegar fuertes y vamos con la cabeza para vencer".

En términos estadísticos, Atlético Mineiro atraviesa una racha de siete encuentros consecutivos sin conocer la victoria. Con el punto sumado este sábado, el equipo alcanzó las 51 unidades y se mantiene en la séptima posición del Brasileirao, ocupando por el momento un lugar de clasificación a la próxima Copa Sudamericana y a tres puntos de distancia de la zona de acceso a la Libertadores.

BP