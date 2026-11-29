La muerte de Priscila Romero generó conmoción en el mundo San Lorenzo. La joven de 23 años, que había formado parte de los equipos de hockey de la institución hasta el año pasado, falleció mientras se encontraba detenida en una dependencia de la Policía de la Ciudad. A través de sus canales oficiales, el Ciclón expresó su dolor por la noticia y acompañó a sus familiares y seres queridos en este difícil momento.

Comunicado del club

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Priscila Romero murió luego de ser detenida en Villa Zavaleta y trasladada a una dependencia policial del barrio de Barracas. Según la versión oficial, sufrió una descompensación mientras permanecía alojada en el lugar y, pese a la intervención de los servicios de emergencia, no pudieron reanimarla. Su familia cuestionó las circunstancias de lo ocurrido y calificó el caso como un “femicidio policial”, además de reclamar respuestas y justicia.

Los primeros resultados de la autopsia no detectaron lesiones físicas y señalaron la presencia de edema cerebral y pulmonar. La investigación continúa para establecer las causas de la muerte, mientras se aguardan estudios complementarios que permitan determinar qué sucedió. El entorno de la joven sostiene su reclamo y pide que se investigue lo ocurrido durante su detención.

LT