El Torneo Clausura 2026 entró en su etapa decisiva y el cuadro de los cuartos de final comienza a tomar forma. Después de los primeros días de playoffs, seis equipos consiguieron avanzar y ya se conocen tres de los cuatro enfrentamientos de la próxima instancia. River, Rosario Central, Independiente, Vélez, Barracas Central e Instituto siguen en carrera por el título.

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Uno de los cruces más destacados será el que protagonizarán River e Instituto. El Millonario consiguió su clasificación después de derrotar 3-1 a Lanús en el Monumental, mientras que la Gloria eliminó a Huracán por 2-1 en el estadio Mario Alberto Kempes. El equipo cordobés tendrá la ventaja de la localía por haber terminado mejor ubicado en la fase regular.

Por otro lado, Rosario Central se enfrentará con Barracas Central. El Canalla viene de superar 3-1 a Gimnasia de Mendoza en el Gigante de Arroyito, mientras que el Guapo dejó en el camino a Defensa y Justicia tras imponerse por 1-0.

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El tercer enfrentamiento confirmado tendrá como protagonistas a Independiente y Vélez. El Rojo avanzó después de vencer 2-1 a Argentinos Juniors en La Paternal, mientras que el Fortín eliminó a Belgrano en una definición por penales, luego de igualar 2-2 durante el tiempo reglamentario y el suplementario.

Los dos lugares que todavía están vacantes

Todavía quedan dos partidos de octavos de final para completar el cuadro. Este lunes, desde las 17, Gimnasia de La Plata recibirá a Newell's en el estadio Juan Carmelo Zerillo. El ganador avanzará a cuartos y se enfrentará con el vencedor del cruce entre Boca e Independiente Rivadavia.

El Xeneize, por su parte, tendrá que esperar hasta el miércoles 25 de noviembre para disputar su compromiso. Desde las 21, recibirá al conjunto mendocino en La Bombonera, con la obligación de conseguir un triunfo para continuar en carrera.

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Con los cruces ya confirmados, River e Independiente podrían encontrarse en una eventual semifinal, siempre que ambos superen sus respectivos compromisos de cuartos. Del otro lado del cuadro, Rosario Central y Barracas Central buscarán avanzar, mientras que Boca todavía debe resolver su clasificación y esperar por su próximo rival.

Los cuartos de final están previstos para el fin de semana del 28 y 29 de noviembre, mientras que las semifinales se jugarán durante el primer fin de semana de diciembre. La gran final del Clausura 2026 será el sábado 12 de diciembre en el estadio Único de La Plata.

Además del título, el campeón obtendrá la clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027 y disputará el Trofeo de Campeones frente a Belgrano, ganador del Torneo Apertura.

LT