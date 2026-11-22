La derrota de Atlético Mineiro ante Boca en la final de la Copa Sudamericana no fue la única noticia que dejó la definición en Barranquilla. En las horas posteriores al encuentro, el cheque simbólico que recibió el equipo brasileño por terminar como subcampeón apareció en manos de hinchas xeneizes, que se fotografiaron con el reconocimiento e incluso lo llevaron a una pileta.

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Las imágenes comenzaron a circular en las redes sociales y mostraron a un simpatizante de Boca sosteniendo el cartel con la inscripción "Vice-Campeão", el escudo del Mineiro y la identificación de la Copa Sudamericana. La particular postal también tuvo repercusión en un programa de AZZ, donde se mostró el objeto que había recibido el conjunto brasileño durante la ceremonia de premiación.

El episodio despertó curiosidad por el recorrido que tuvo el reconocimiento después de la final. Aunque las imágenes confirman que terminó en poder de simpatizantes argentinos, todavía no hay una reconstrucción pública precisa de cómo salió del estadio Metropolitano Roberto Meléndez ni de quién se lo llevó.

No es la primera vez que Atlético Mineiro pierde el cheque de subcampeón. En noviembre de 2025, después de caer ante Lanús en la final de la Sudamericana disputada en Asunción, el equipo brasileño dejó el reconocimiento en el césped del estadio Defensores del Chaco. Los futbolistas y dirigentes abandonaron rápidamente el campo de juego y el objeto quedó olvidado.

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El premio económico de Mineiro por el subcampeonato

Más allá de la particular historia del objeto físico, el reconocimiento representa un premio económico importante para Atlético Mineiro. Por finalizar en el segundo lugar de la Copa Sudamericana 2026, el club brasileño tiene asignados US$2,5 millones.

Se trata de un cheque simbólico utilizado durante la ceremonia de premiación y no del instrumento mediante el cual se efectiviza el pago. Por eso, su desaparición no implica que el club haya perdido el dinero correspondiente al subcampeonato.

LT