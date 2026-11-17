Con la recta final de la fecha FIFA en marcha, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) oficializó las autoridades para los octavos de final del Torneo Clausura. El certamen ingresa en su etapa decisiva a partir de este viernes 20 de noviembre, con encuentros distribuidos a lo largo de seis días.

Entre las designaciones más resonantes de la jornada aparecen las de los dos clubes más grandes del país: Pablo Dóvalo fue elegido para controlar el choque entre River y Lanús en el Monumental, mientras que Luis Lobo Medina estará al frente del duelo que cerrará la llave entre Boca e Independiente Rivadavia de Mendoza en La Bombonera.

El arbitraje argentino volvió al centro de la escena errores en definiciones del Ascenso

Cronograma y árbitros de los octavos de final del Torneo Clausura

Vélez (3A) vs. Belgrano (6B)

Día y hora: Viernes 20 de noviembre, a las 20:00

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Asistentes: Lucio Méndez (1) y Lucas Pardo (2)

Cuarto árbitro: Felipe Viola

VAR / AVAR: Héctor Paletta / Diego Verlotta

Yael Falcón Pérez

Defensa y Justicia (4A) vs. Barracas Central (5B)

Día y hora: Sábado 21 de noviembre, a las 15:00

Árbitro: Pablo Echavarría

Asistentes: Facundo Rodríguez (1) y José Castelli (2)

Cuarto árbitro: Ezequiel Billone

VAR / AVAR: Bryan Ferreyra / Gastón Suárez

Argentinos Juniors (2B) vs. Independiente (7A)

Día y hora: Sábado 21 de noviembre, a las 17:00

Árbitro: Jorge Baliño

Asistentes: Pablo González (1) y Matías Balmaceda (2)

Cuarto árbitro: Agustín Vegetti

VAR / AVAR: Fernando Echenique / Mauro Ramos Errasti

Jorge Baliño

Rosario Central (1B) vs. Gimnasia de Mendoza (8A)

Día y hora: Domingo 22 de noviembre, a las 16:00

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Asistentes: Sebastián Raineri (1) y Carlos Viglietti (2)

Cuarto árbitro: Leonardo Billanueva

VAR / AVAR: Germán Delfino / Javier Uziga

River (4A) vs. Lanús (5B)

Día y hora: Domingo 22 de noviembre, a las 19:00

Árbitro: Pablo Dóvalo

Asistentes: Pablo Gualtieri (1) y Eric Grunmann (2)

Cuarto árbitro: Pablo Giménez

VAR / AVAR: Gastón Monsón Brizuela / Iván Núñez

Instituto (1A) vs. Huracán (8B)

Día y hora: Domingo 22 de noviembre, a las 22:00

Árbitro: Darío Herrera

Asistentes: Gabriel Chade (1) y Diego Martin (2)

Cuarto árbitro: Lucas Cavallero

VAR / AVAR: Yamil Possi / Walter Ferreyra

Darío Herrera

Gimnasia La Plata (3B) vs. Newell’s

Día y hora: Lunes 23 de noviembre, a las 17:00

Árbitro: Nicolás Ramírez

Asistentes: Miguel Savorani (1) y Hugo Páez (2)

Cuarto árbitro: Jorge Broggi

VAR / AVAR: Sebastián Habib / Laura Fortunato

Boca (2A) vs. Independiente Rivadavia (7B)

Día y hora: Miércoles 25 de noviembre, a las 21:00

Árbitro: Luis Lobo Medina

Asistentes: Juan Pablo Belatti (1) y Maximiliano Castelli (2)

Cuarto árbitro: Juan Pafundi

VAR / AVAR: José Carreras / Wenceslao Meneses

Cómo se disputan los playoffs y cuándo es la final

La fase eliminatoria comenzará este viernes con el cruce entre Vélez y Belgrano, continuará durante todo el fin de semana con duelos destacados como Argentinos Juniors frente a Independiente, tendrá acción el lunes en La Plata con Gimnasia ante Newell’s y bajará el telón el miércoles 25 en Brandsen 805.

Todas las llaves de octavos de final se disputarán a partido único en el estadio del equipo mejor posicionado durante la fase regular. En caso de igualdad al término de los 90 minutos reglamentarios, se jugará un alargue dividido en dos tiempos de 15 minutos y, de persistir el empate, el clasificado se definirá mediante disparos desde el punto penal.

Este mismo reglamento de desempate se mantendrá vigente tanto en los cuartos de final como en las semifinales. La gran final, en cambio, se jugará en cancha neutral: tendrá lugar el sábado 12 de diciembre en el Estadio Único Diego Armando Maradona-Tricampeones del Mundo de La Plata, bajo idéntico sistema de definición.

BP