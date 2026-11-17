En diálogo con 442, Gustavo López palpitó la final de la Copa Sudamericana entre Boca y Atlético Mineiro y puso el foco en uno de los aspectos que considera más peligrosos del rival brasileño: su entrenador. “Lo más complicado para Boca es tener un técnico argentino enfrente”, aseguró el periodista de ESPN, quien destacó que el conocimiento del fútbol argentino puede ser un factor determinante en el partido.

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Además, López reconoció las virtudes del equipo brasileño, que cuenta con un plantel de buen presupuesto y jugadores de jerarquía, pero consideró que el Xeneize llega en mejores condiciones. “Creo que Boca hoy está mucho mejor porque todos los jugadores están unidos. Mineiro es un equipo que viene de perder dos finales y quiere sacarse la espina”, analizó.

El periodista será parte de la cobertura de ESPN en la previa de la final de la Copa Sudamericana este sábado 21, que contará con varios ídolos de Boca como Óscar Córdoba y Fabián Vargas, mientras que en la transmisión, que saldrá por el Plan Premium de Disney+ será el comentarista de Sebastián "El Pollo" Vignolo.

Por otra parte, también se refirió al futuro del equipo de cara a la próxima Copa Libertadores y se mostró optimista con sus posibilidades. Para López, Boca cuenta con una estructura futbolística competitiva y alternativas de jerarquía en el banco de suplentes. “Con uno o dos refuerzos puntuales, yo creo que está en condiciones de ganar la Libertadores”, sentenció.

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"Para esta final tenemos mucha expectativa. porque es un equipo argentino que llega a la final y esa uno de los más populares en el mundo que tiene millones de hinchas y tiene mucha gente que también espera que pierda" el periodista no le fue esquivo a las expectativas generales de la final de la Sudamericana.

La previa la hacemos con Sebastián. con Óscar Córdoba, con Bermúdez, con todos los compañeros, Monroy, Augusto César, Radi, Martín Arévalo, somos un equipo impresionante con la producción de de ESPN, de Disney, así que eh va a ser maravilloso y además está bueno entrar en la historia porque cuando vos transmitís una final de un equipo argentino contra un brasileño, entrás en la historia y si el equipo argentino la gana, más todavía.

López hizo énfasis en cómo los hinchas apuntan contra los periodistas al analizar o repasar una jugada: "Hay que estar muy bien concentrado, bien descansado y muy motivado para no errar en nada, porque en el último tiempo lo que pasa con los partidos de River y Boca por televisión es que la gente se fanatiza y cree que nosotros tomamos alguna decisión este con respecto a la terna arbitral o al VAR" nos comentó a 442.

El mismo recordó su participación en la transmisión de Boca vs Vasco da Gama para ESPN cómo hinchas de ambos equipos cuestionaron sus palabras por el simple hecho de favorecer a un equipo a otro. En ese partido, Milton Delgado recibió la tarjeta amarilla a los seis minutos por pisar a un jugador al llegar a destiempo y Carlos Andrés Gómez, pasando la hora de partido vio dos amarillas en la misma jugada. Según nos contó Gustavo López, cree que el arbitraje fue severo para Vasco, lo que ocasionó el enojo del hincha Xeneize y acertado con la decisión sobre Delgado, lo que movilizó al hincha Millonario.

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¿Crees que el Titulo anual y una nueva final internacional le dan a Juan Román Riquelme el aire que necesita de cara a un año electoral?

"Yo creo que sí, Boca es el mejor en el promedio de la Argentina, eso habla de 3 años peleando arriba, puede ganar nueve campeonatos seguidos, ya ganó seis como vicepresidente. Entonces, si llega a ganar la mitad de estos ocho ahora porque, ya ganó la Tabla Anual, va a ser importante para él porque después queda solo un año de mandato" Gustavo López no solo hizo énfasis en los logros de la gestión, sino que también en el día a día.

Nombre por nombre, aprobó el mercado de pases de Juan Román Riquelme y le dio el reconocimiento a Rodolfo Arruabarrena de hacer funcionar una máquina que hasta principios de año parecía no arrancar. Con muchos chicos de inferiores, buenas incorporaciones y un DT al mando, López cree que la unión del hincha volvió a La Bombonera: "La gente que va a la cancha ya va de otra forma. Antes yo la veía hasta dividida y hoy la veo la veo con una sonrisa, más positiva" declaró para 442.

"Yo creo que Riquelme hizo una buena gestión, le costó en el comienzo, sobre todo en en las incorporaciones, ha fallado en algunas, no ganó la Libertadores, que por ahora que es lo más importante, pero creo que defendió bien al club, comprando barato, vendiendo caro, ha pifiado algunos refuerzos. Pero por supuesto esto no hay una receta que que te marque que no puede fallar" De todas maneras, también le parecieron buenas las gestiones anteriores que hoy son parte de la oposición.

El comunicador cree que siempre una oposición sana es necesaria, pero esta puede existir siempre que no haya una intención detrás. Habló de periodistas, hinchas y dirigentes que pueden llegar a tener segundos intereses más allá del club, sea cual sea: "Yo creo que la gente sabe quién le habla y cómo le habla."

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¿Cómo va a ser la cobertura de la Final de la Copa Sudamericana?

"La previa la hacemos con Sebastián Vignolo. con Óscar Córdoba, con todos los compañeros, Diego Monroig, Augusto César, Emiliano Raddi, Martín Arévalo, somos un equipo impresionante con la producción de ESPN y Disney... Está bueno entrar en la historia porque cuando vos transmitís una final de un equipo argentino contra un brasileño, entrás en la historia y si el equipo argentino la gana, más todavía"

La transmisión contará con una previa extensa que acompañará al hincha desde temprano por ESPN y el partido será televisado por el plan premium de Disney+. Se jugará este sábado 21 de noviembre a las 21:30 en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez y el árbitro principal será el uruguayo Andrés Matonte.