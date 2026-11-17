El Club Social y Deportivo San Jorge de Tucumán puso en venta su predio deportivo completo y la operación llamó la atención por las características de las instalaciones. El complejo, ubicado sobre la Ruta Nacional 9, salió al mercado a través de una inmobiliaria que publicó un video para mostrar cada uno de sus espacios y destacar las condiciones de la propiedad.

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El protagonista de la publicación es el Estadio Ángel Pascual Sáez, escenario que acompañó el crecimiento deportivo del Expreso Verde y que actualmente tiene un uso particular: allí entrena y juega sus partidos de inferiores y Reserva Atlético Tucumán. La propiedad se encuentra en el kilómetro 1282 de la Ruta 9, a unos ocho kilómetros de San Miguel de Tucumán.

En el recorrido audiovisual, uno de los representantes de la inmobiliaria destacó especialmente el estado del campo de juego: «La cancha de fútbol es de primera», aseguró, y explicó que cuenta con un sistema de riego por aspersores y un mecanismo de drenaje para evitar inundaciones. También mostró una cancha de básquet y una nave industrial de 1.000 metros cuadrados, que forman parte de la operación.

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De acuerdo con la publicación de la inmobiliaria, el precio solicitado es de 700.000 dólares. La oferta contempla todas las instalaciones y no solamente el estadio, por lo que apunta a potenciales compradores interesados en desarrollar un proyecto deportivo, recreativo o comercial.

El estadio fue construido entre 2016 y 2017 e inaugurado oficialmente en octubre de ese último año. San Jorge había atravesado un crecimiento deportivo importante hasta competir en el Federal A, pero su historia profesional tuvo un punto de quiebre en 2019, cuando decidió retirarse de los torneos de AFA después de la polémica final por el ascenso frente a Alvarado de Mar del Plata. Desde entonces, el club concentró su actividad en las divisiones formativas de la Liga Tucumana.

LT