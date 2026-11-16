Este lunes 16 de noviembre de 2026 se disputó la sexta y última fecha de la fase de grupos de la UEFA Nations League, una jornada cargada de emociones que definió boletos a instancias decisivas, ascensos y permanencias a lo largo de toda Europa. En total se jugaron diez encuentros repartidos entre las cuatro divisiones del certamen continental, destacándose la contundente exhibición futbolística de Alemania ante su público para cerrar la primera etapa del torneo en lo más alto.

Alemania aplastó 5-0 a Países Bajos y avanzó a cuartos de la UEFA Nations League

Liga A: Exhibición germana en Berlín y permanencia griega

El encuentro más destacado de toda la fecha tuvo lugar en Berlín, donde Alemania no tuvo piedad y goleó por 5 a 0 a Países Bajos para adueñarse definitivamente del primer lugar del Grupo A2. La ráfaga ofensiva del seleccionado local se cristalizó a través de las anotaciones de Derry Scherhant, un doblete de Florian Wirtz, Nico Schlotterbeck y Brajan Gruda.

En el otro compromiso de la misma zona, Grecia venció 1 a 0 a Serbia como local, un triunfo vital que le permitió asegurar la tercera posición de la tabla y mantener su lugar en la máxima categoría.

Liga B: Contundencia suiza y boleto esloveno al repechaje

La actividad en la segunda división europea estuvo marcada por dos goleadas en el Grupo B1 que sentenciaron el destino de sus protagonistas. Por un lado, Suiza demostró todo su poderío ofensivo al superar por 4 a 0 a Escocia, consolidando así su liderazgo indiscutido en la zona. Por el otro, Eslovenia dio la nota en condición de visitante al derrotar por 3 a 0 a Macedonia del Norte, resultado con el que se quedó con el segundo puesto del grupo y obtuvo el pase al repechaje por el ascenso.

Liga C: El regreso de Islandia y definiciones ajustadas

La tercera categoría entregó múltiples emociones y objetivos cumplidos en sus dos grupos en disputa. En el Grupo C3, Islas Feroe logró un valioso triunfo por 1 a 0 frente a Moldavia que le permitió acceder a la instancia de play-off, mientras que Kazajistán y Eslovaquia protagonizaron un atractivo encuentro en Astaná que finalizó con un empate 2 a 2. Por su parte, en el Grupo C4, Islandia goleó 3 a 0 a Luxemburgo para sellar su esperado regreso a la Liga B, al tiempo que Estonia derrotó 2 a 1 a Bulgaria para finalizar segunda en la tabla de manera invicta.

Liga D: Paridad en Gibraltar y festejo local en Kaunas

El cierre de la jornada en la última división del torneo dejó un empate y una ajustada victoria local. En el duelo correspondiente al Grupo D1, Gibraltar y Malta repartieron puntos tras igualar 1 a 1 en el estadio Europa Sports. Finalmente, por el Grupo D2, la selección de Lituania hizo valer su localía en la ciudad de Kaunas y se impuso por 2 a 1 ante Liechtenstein para quedarse con las tres unidades en juego.

BP