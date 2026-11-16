La Selección Argentina tendrá una nueva prueba en el camino hacia la construcción de un equipo sin Lionel Messi. Este martes, desde las 20, recibirá a Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, en el último compromiso del año, con la necesidad de recuperar sensaciones después de la derrota frente a Uruguay.

El 2-1 ante la Celeste en La Bombonera no fue una caída más. Además de tratarse del primer encuentro después del retiro internacional de Messi, significó el final de una racha de más de siete años sin perder un amistoso. La última vez había sido en marzo de 2019, cuando Venezuela se impuso por 3-1. Fue la tercera derrota amistosa de la era Scaloni, que también había caído ante Brasil en 2018.

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En ese contexto, la conferencia de prensa de este lunes dejó varias señales sobre lo que pretende el entrenador. Scaloni confirmó que realizará varias modificaciones y anticipó el regreso de Emiliano Martínez al arco, después de haberlo preservado ante Uruguay por la fractura de mandíbula que sufrió. También destacó la necesidad de probar alternativas y darle rodaje a futbolistas que buscan ganarse un lugar.

Nombres como Nicolás Paz, Gianluca Prestianni, Franco Mastantuono y José López aparecen dentro de esa búsqueda. El cuerpo técnico pretende encontrar variantes sin perder el equilibrio de un equipo que todavía conserva buena parte de la estructura campeona, pero que necesita empezar a construir nuevas sociedades y encontrar referentes futbolísticos.

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Sobre el partido que se viene, no quiso menospreciar al rival, habló de guardia alta y puntualizó en estar a la altura de cada partido: “No creamos lo que se dice. Son rivales difíciles, pero sabemos que, sin desmerecer al rival, todo pasa por cómo afrontamos el partido y por hacer nuestro fútbol”.

De esta manera, el entrenador buscó transmitir un mensaje de cautela y respeto por Costa Rica, pero sin perder de vista las exigencias de la Selección. La intención es que Argentina asuma el protagonismo, imponga sus condiciones y aproveche el encuentro para seguir probando variantes. Para Scaloni, más allá del rival que tenga enfrente, la prioridad será que el equipo mantenga su identidad y esté a la altura de la camiseta.

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Argentina vs. Costa Rica: cuándo juegan

La Selección Argentina enfrentará a Costa Rica este martes 17 de noviembre, desde las 20, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. El encuentro marcará el cierre de la actividad del equipo de Lionel Scaloni en 2026 y será transmitido por TyC Sports y Telefe. Después de la derrota ante Uruguay, la Albiceleste buscará despedir el año con una victoria y continuar probando variantes en una etapa de renovación.

El compromiso también será una nueva oportunidad para observar a los futbolistas que buscan ganarse un lugar en el equipo. Scaloni anticipó que realizará modificaciones y que algunos de los jóvenes que vienen sumando minutos podrían tener protagonismo. Además, el entrenador deberá resolver cómo conformar el mediocampo y el ataque sin Messi, en una búsqueda que recién comienza y que tendrá continuidad en 2027.

Posibles formaciones

Argentina: Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Román Vega; Nicolás Paz, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Gianluca Prestianni, Julián Álvarez y Matías Soulé. DT: Lionel Scaloni.

Costa Rica: Patrick Sequeira; Kenay Myrie, Juan Pablo Vargas, Francisco Calvo, Joseph Mora; Celso Borges, Roan Wilson, Carlos Mora, Josimar Alcócer; Kenyel Michel y Manfred Ugalde. DT: Bryan Ruiz.

Lucas Torre