Lionel Scaloni confirmó que hará "cuatro o cinco cambios" para el amistoso ante Costa Rica

La Selección Argentina busca dar vuelta la página rápidamente tras la caída por 2 a 1 frente a Uruguay en La Bombonera. Este martes, desde las 20:00, el equipo dirigido por Lionel Scaloni recibirá a Costa Rica en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, en lo que será el cierre de la doble fecha FIFA. En la conferencia de prensa previa al encuentro, el director técnico confirmó el regreso de Emiliano "Dibu" Martínez al arco y adelantó una importante rotación en el once inicial.

El regreso del Dibu Martínez y los cambios en el equipo

Luego de preservarlo en el duelo ante la Celeste, Scaloni ratificó que el arquero marplatense volverá a ser titular en suelo cordobés, al tiempo que anticipó una renovación en varias líneas del campo de juego según lo que observe en la última práctica. “Emiliano va a atajar. Estaba en condiciones en el anterior partido, pero era un riesgo y, como confiamos en Gero (Rulli), también optamos por cuidarlo. Vamos a hacer cuatro o cinco cambios, depende del entrenamiento”, señaló el entrenador.

Cómo cubrir las ausencias y el rol de las jóvenes promesas

Consultado sobre las bajas sensibles de referentes como Cristian Romero y Leandro Paredes, el técnico reconoció que sus puestos no tienen un reemplazo natural directo, por lo que apuesta al funcionamiento colectivo y a las pruebas en el mediocampo y el ataque. En ese sentido, explicó que tras utilizar a Exequiel Palacios como doble cinco ante Uruguay, ensayará una nueva alternativa frente al conjunto centroamericano.

Respecto a la ofensiva, el DT subrayó la necesidad de dosificar el ingreso de las nuevas apariciones para no perder estructura. Mencionó los casos de Gianluca Prestianni, Franco Mastantuono y Matías Soulé —quien sumó minutos en el último encuentro—, aclarando que no pueden jugar todos juntos para mantener el equilibrio del equipo. En contrapartida, le brindó un fuerte respaldo a José López: “En el caso de José es una garantía. La anterior fecha no tuvo muchos minutos, pero nos da un montón de cosas. Es un jugador importante para nosotros”, afirmó Scaloni, quien además advirtió sobre la jerarquía de Costa Rica y la capacidad de su entrenador.

La exigencia de Argentina rumbo al calendario 2027

De cara a un 2027 que estará marcado por una agenda cargada de encuentros preparatorios, Scaloni descartó que la falta de competencia oficial por los puntos pueda relajar al plantel. Para el conductor de la Scaloneta, vestir la camiseta nacional exige el máximo compromiso en cualquier escenario.

“Cada partido con esta selección es una historia diferente. No pensamos si son por los puntos o no. Si vas a jugar a Colombia y vas con la guardia baja, podés sufrir”, analizó el técnico. Lejos de verlo como un inconveniente, el entrenador valoró esta etapa de amistosos como una ventana ideal para consolidar el recambio generacional: “No me preocupa. Nos da cierta tranquilidad para seguir viendo chicos y probando cuanto antes a los que nos puedan dar los próximos dos o tres años”.

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BP