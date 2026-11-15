La Selección argentina piensa en Costa Rica: cómo sigue la agenda en Ezeiza y Córdoba

Luego de la caída por 2-1 frente a Uruguay en el clásico rioplatense, la Selección argentina dio vuelta la página de inmediato y puso la mira en su próximo compromiso frente a Costa Rica. El sábado por la mañana, el combinado dirigido por Lionel Scaloni regresó a los entrenamientos a puertas cerradas en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza.

La Selección Argentina sintió el vacío de Lionel Messi en todos los aspectos

La jornada matutina estuvo dividida según las cargas físicas acumuladas en el encuentro del viernes por la noche. Quienes integraron el once inicial en La Boca realizaron tareas regenerativas en el gimnasio y pasaron por el área de kinesiología junto a los fisioterapeutas. Por su parte, los futbolistas que ingresaron desde el banco y aquellos que no sumaron minutos disputaron un ensayo formal de 11 contra 11 —dividido en tres bloques de 15 minutos— con el apoyo de juveniles del seleccionado Sub 20. Para este domingo, el entrenamiento está programado para las las 18.30 en Ezeiza.

Entrenamiento de la Selección Argentina en Ezeiza

Scaloni prepara variantes en el inicio de un nuevo ciclo

De cara al cruce ante el conjunto centroamericano, el cuerpo técnico evalúa modificar la formación titular para continuar observando alternativas. Así lo había adelantado el propio Scaloni tras el partido ante la Celeste: “El martes haremos algunos cambios, es evidente que eso es lo que vamos a hacer. Algunos pueden repetir, me parece justo. Algunos chicos me han gustado, es de lo que se trata esto: de repetir y que sumen partidos”.

En el comienzo de una nueva etapa tras renovar su vínculo hasta 2030 y sin la presencia de Lionel Messi en esta convocatoria, el técnico busca consolidar el recambio generacional y revertir la imagen dejada en la Bombonera, donde el gol de Julián Álvarez no alcanzó para evitar la derrota ante el equipo de Diego Forlán (que se impuso con tantos de Leonardo Balerdi, en contra, y Maximiliano Araújo).

Lionel Scaloni en la Selección Argentina

Cronograma de actividades y venta de entradas

La delegación albiceleste continuará con su puesta a punto en Buenos Aires antes de trasladarse hacia territorio cordobés para el encuentro del martes, para el cual todavía quedan localidades disponibles a través del portal Deportick.

Domingo 15 de noviembre: Entrenamiento vespertino desde las 18.30 en Ezeiza.

Lunes 16 de noviembre: Viaje a Córdoba a las 10.30. Por la tarde se realizará una nueva práctica y la conferencia de prensa de Lionel Scaloni (horarios y sedes a confirmar).

Martes 17 de noviembre: Amistoso internacional frente a Costa Rica desde las 20.00 en el estadio Mario Alberto Kempes.

BP