El año de la Copa Mundial 2026 y el retiro internacional de Lionel Messi cerrará formalmente para la Selección Argentina con su enfrentamiento amistoso ante Costa Rica en Córdoba. Lionel Scaloni comandó la práctica dominical y AFA anunció modificaciones en el cronograma por “cuestiones climatológicas”.

Argentina viajará a Córdoba el mismo día del partido

La delegación albiceleste tenía previsto viajar a la provincia de Córdoba este lunes 16 de noviembre, sin embargo AFA anunció que lo hará el martes 17, mismo día del partido. “Debido a cuestiones climatológicas en la provincia de Córdoba para este lunes, el cronograma de la Selección Argentina, fue modificado impidiendo realizar las actividades planificadas en un primer momento de forma normal”, avisó la Casa Madre.

Enzo Fernández en el entrenamiento de la Selección Argentina

La Selección Argentina se entrenará nuevamente en Ezeiza desde las 18.00hs del lunes, y volará a Córdoba a las 10.30 del martes, recordando que el partido ante Costa Rica iniciará a las 20.00hs. Antes que todo, hablará Lionel Scaloni, esta tarde desde las 16.00hs.

La Selección Argentina sintió el vacío de Lionel Messi en todos los aspectos

Expectativa por la vuelta de Dibu Martínez

Lionel Scaloni tiene por delante un entrenamiento más antes del amistoso, por lo cual se prevé que no confirme el equipo en conferencia de prensa. Una de las principales modificaciones que podría hacer en el once, es la vuelta de Dibu Martínez.

Dibu Martínez en el entrenamiento de la Selección Argentina

El arquero fue visto sin la máscara protectora en algunos pasajes del entrenamiento del domingo e incluso la cuenta oficial de la Selección Argentina en Instagram lo mostró cabeceando una pelota. Inactivo desde el 17 de octubre, y ya con el alta médica, Martínez podría volver a calzarse el buzo albiceleste.

Se esperan más retoques en el equipo, como parte de las pruebas que Scaloni viene haciendo sobre una base consolidada e inamovible.

NZ