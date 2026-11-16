A pocos metros del impacto: el dramático relato de un testigo de la muerte de Abel Núñez

La muerte de Abel Núñez conmocionó al fútbol argentino. El juvenil de Fútbol Club Ezeiza recibió un fuerte pelotazo en la cabeza durante un encuentro de Quinta División ante Deportivo Muñiz y, pese a haber sido intervenido quirúrgicamente, falleció este domingo.

Abel Núñez

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Cristian Rompani, periodista que se encontraba cubriendo el partido en el predio La Sonia, fue testigo directo del episodio. Estaba sentado junto al médico de Muñiz cuando ocurrió la jugada: un defensor intentó despejar la pelota y, desde apenas cuatro o cinco metros, el remate impactó de lleno en la cabeza de Núñez, que cayó inmediatamente al suelo.

El testigo describió la escena como un golpe de nocaut. Los futbolistas de ambos equipos advirtieron la gravedad de lo ocurrido y pidieron asistencia médica. El profesional ingresó rápidamente al campo y comprobó que el juvenil tenía dificultades para respirar.

Uno de los aspectos más delicados fue la falta de una ambulancia en el predio. Ante la urgencia, integrantes de la delegación pusieron a disposición una camioneta 4x4 para trasladarlo a un centro médico. El recorrido hasta la zona de la ruta 197 demoró aproximadamente seis minutos según le contó el periodista a Infobae.

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Núñez fue intervenido por una fractura de cráneo y un sangrado interno, pero su estado de salud no mejoró. Este domingo se confirmó su fallecimiento, una noticia que generó profundo dolor en Fútbol Club Ezeiza y Nueva Estrella, el otro club donde desarrollaba su carrera deportiva.

LT