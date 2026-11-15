Ferro quedó eliminado del Reducido de la Primera Nacional tras perder con Gimnasia y Tiro

Ferro sufrió un golpe durísimo y se quedó sin posibilidades de ascender a Primera División. El conjunto de Caballito perdió 1-0 frente a Gimnasia y Tiro de Salta, en el estadio Arquitecto Ricardo Etcheverri, y quedó eliminado en la primera ronda del Reducido de la Primera Nacional. Así, una temporada que lo tuvo como uno de los grandes protagonistas terminó de la peor manera.

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El único gol del encuentro llegó a los 14 minutos del primer tiempo y estuvo envuelto en una fuerte polémica. Fabricio Rojas bajó la pelota con la mano en dos oportunidades antes de definir y poner el 1-0 para el conjunto salteño. Los futbolistas del Verdolaga reclamaron inmediatamente, pero el árbitro Maximiliano Manduca convalidó la conquista. En esta instancia del campeonato no se utiliza el VAR, por lo que la jugada no pudo ser revisada.

El resultado obligaba a Ferro a buscar el empate para mantenerse con vida, ya que contaba con ventaja deportiva por su posición en la fase regular. Sin embargo, pese a las situaciones que generó, no consiguió romper la resistencia de Federico Cosentino y terminó consumando una eliminación que dejó mucha bronca en Caballito.

La decepción es todavía mayor por el recorrido del equipo de Juan Manuel Sara. Ferro terminó segundo en la Zona A con 66 puntos, los mismos que Godoy Cruz, pero quedó afuera de la final por el primer ascenso debido a la diferencia de gol. Durante buena parte del campeonato fue uno de los principales candidatos y llegó a la última fecha con posibilidades de quedarse con el primer puesto. Sin embargo, el empate 0-0 ante Acassuso le impidió alcanzar ese objetivo.

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Ahora, el desenlace fue todavía más doloroso: sin final por el campeonato y eliminado en su primera presentación en los playoffs. Gimnasia y Tiro dio el golpe en Caballito y avanzó a los cuartos de final, mientras que Ferro deberá volver a empezar después de una temporada en la que estuvo muy cerca de conseguir el regreso a Primera, pero terminó quedándose sin nada.

LT