El insólito gol en contra del arquero de Comunicaciones en el Reducido de la Primera B

El partido de ida por los cuartos de final del Reducido de la Primera B entre Comunicaciones y Arsenal en el estadio Alfredo Ramos quedó marcado desde el arranque por una acción tan inesperada como difícil de explicar. Cuando apenas habían transcurrido tres minutos del primer tiempo, el arquero local, Ezequiel Bacher, protagonizó un blooper que abrió el marcador a favor de la visita y se volvió viral en cuestión de minutos.

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La secuencia nació sin ningún tipo de peligro aparente. El arquero del "Cartero" había contenido la pelota con sus manos dentro del área propia y se disponía a reiniciar el juego sin la marca cercana de ningún delantero rival. No obstante, en el gesto previo al saque, sufrió un cálculo fallido: en lugar de impulsar la pelota hacia adelante, terminó enviándola hacia atrás, directo rumbo a su propia valla.

La pelota rodó lentamente hasta cruzar por completo la línea de meta ante el desconcierto absoluto de los futbolistas de ambos equipos y del público presente en Agronomía. La situación resultó tan desconcertante que incluso los jugadores de Arsenal demoraron algunos instantes en comprender la validez de la acción antes de acercarse a celebrar una ventaja impensada en el arranque de la serie.

Un golpe anímico en plena definición del Reducido

El infortunio de Bacher condicionó el desarrollo de un cruce eliminatorio clave en la lucha por un lugar en las semifinales del certamen. Con el conjunto de Sarandí buscando hacer valer su ubicación en la tabla general, el encuentro quedó inexorablemente signado por un episodio que rápidamente recorrió todas las plataformas digitales para posicionarse entre las jugadas más insólitas de la temporada del ascenso argentino.

BP