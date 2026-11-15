Un jugador de Patronato chocó alcoholizado y huyó: le retuvieron la licencia y el auto

Un grave siniestro vial ocurrido el sábado por la mañana en la ciudad de Paraná involucró a Nahuel Génez, futbolista de Patronato cuyo pase pertenece a Boca Juniors. El defensor de 23 años protagonizó un choque contra una motocicleta, abandonó inicialmente la escena y, tras regresar al lugar, dio positivo en el control de alcoholemia con un registro de 1,99 gramos de alcohol por litro de sangre.

El incidente se produjo cerca de las 10:15 en la esquina de las calles Panamá y Bertozzi. De acuerdo con el reporte policial, un hombre de 56 años que se desplazaba de norte a sur por Bertozzi a bordo de una moto Motomel Skua 150 fue impactado desde atrás al momento de doblar hacia Panamá por un Peugeot 208 negro conducido por el jugador.

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Fuga, persecución y test de alcoholemia positivo

A raíz de la colisión, el conductor del rodado menor fue arrastrado varios metros hasta caer sobre el asfalto. Lejos de detenerse a asistir a la víctima en primera instancia, el automóvil escapó por calle Panamá y continuó su marcha por Mendoza. No obstante, otro motociclista que presenció la maniobra inició una persecución y logró persuadirlo para que volviera al punto del impacto.

En el vehículo viajaba como acompañante Tomás Agustín Esquivel, de 22 años, ajeno al plantel profesional del club entrerriano. Una vez de regreso en el cruce vial, agentes de Tránsito de la Municipalidad de Paraná sometieron a Génez al examen de alcoholemia, constatando el elevado nivel de intoxicación.

Ante la infracción, las autoridades labraron el acta de rigor y ordenaron tanto el secuestro del Peugeot 208 como la retención de la licencia de conducir del futbolista. En la escena intervinieron además efectivos de la Comisaría Primera y peritos de Accidentología Vial para avanzar con las actuaciones judiciales y determinar las responsabilidades del hecho.

El futuro contractual del futbolista entre Patronato y Boca

El episodio tuvo lugar en medio del período de descanso otorgado al plantel rojinegro, que permanece licenciado hasta el próximo lunes 23 de noviembre. En el plano deportivo, Génez transita las últimas semanas de su préstamo en la entidad paranaense, ya que su contrato vence en diciembre y deberá reincorporarse a Boca Juniors, club dueño de su ficha.

BP