La racha adversa que Martín Palermo buscará quebrar ante Boca en la final de la Copa Argentina

La final de la Copa Argentina 2026 ya tiene protagonistas definidos y un condimento emocional inmejorable. El próximo miércoles 2 de diciembre, Boca Juniors y Platense se verán las caras para dirimir al nuevo campeón del certamen federal, en un duelo marcado por el reencuentro entre el conjunto de la Ribera y su máximo artillero histórico, Martín Palermo, hoy sentado en el banco de suplentes del Calamar.

Más allá de la gloria deportiva que supone levantar el trofeo, el encuentro representa una revancha personal para el entrenador platense. Desde que inició su carrera como director técnico, el Titán jamás logró imponerse ante la institución con la que lo ganó todo como futbolista.

Boca vs Platense: la final que definirá al campeón de la Copa Argentina 2026

Una cuenta pendiente de Palermo ante Boca

Los números del historial marcan una clara hegemonía xeneize cada vez que le tocó enfrentar a su ídolo. A lo largo de su trayectoria como entrenador en el fútbol argentino, Palermo se midió diez veces contra Boca al mando de cuatro instituciones diferentes: Godoy Cruz, Arsenal de Sarandí, Aldosivi y el propio Platense.

El balance general arroja seis derrotas y cuatro empates para los equipos del Titán, sin triunfos registrados hasta el momento. Además, la diferencia de gol refleja la dificultad que representaron estos cruces para sus conjuntos, con 22 tantos recibidos y apenas 11 convertidos.

Martín Palermo al frente de Platense

En su experiencia específica como técnico del Calamar, ya lo enfrentó en tres oportunidades. Durante su primer ciclo en Vicente López, en 2023, cayó en ambos compromisos por idéntico marcador de 3-1. Sin embargo, en su actual segunda etapa mostró otra resistencia: el 16 de agosto de 2026 rescató un empate 1-1, resultado que constituye el antecedente inmediato entre ambos.

Todos los enfrentamientos de Martín Palermo como DT ante Boca

El análisis de sus antecedentes revela un patrón curioso en sus ciclos. Cuando enfrentó a Boca en dos partidos consecutivos con un mismo equipo, como ocurrió en Aldosivi y en su primera etapa en Platense, sufrió derrotas en ambos duelos. Por el contrario, tanto en Arsenal (2014) como en su actual gestión en el Calamar (2026), logró cerrar sus últimos compromisos con paridad en el marcador.

El detalle completo de los diez cruces previos es el siguiente:

Martín Palermo vs Boca

El próximo 2 de diciembre se escribirá el undécimo capítulo de este historial particular. Será un duelo inédito, ya que por primera vez se cruzarán en una instancia definitiva con una vuelta olímpica en disputa, ofreciéndole a Palermo el escenario ideal para conseguir su primer triunfo ante el club de su vida.

El camino de Platense y Boca hacia la final de la Copa Argentina

Boca Juniors selló su pasaporte al partido decisivo con una actuación contundente en semifinales. Con tantos de Santiago Ascacibar, Sebastián Villa y Leandro Lozano, Boca superó por 3-0 a Banfield y coronó una campaña sólida en el torneo. Previamente, en su recorrido hacia el último partido, el equipo había dejado en el camino a Gimnasia de Chivilcoy, Sarmiento de Junín, Vélez Sarsfield y Racing Club.

En la vereda de enfrente esperaba Platense desde hacía algunos días. El elenco dirigido por Palermo consiguió su clasificación tras una semifinal muy cerrada frente a Deportivo Riestra, serie que se terminó resolviendo a favor del Calamar desde el punto penal.