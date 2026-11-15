España perdió 3-2 ante Inglaterra y sufrió su primera derrota en 43 partidos: se terminó el invicto del campeón del mundo

Se terminó una de las rachas más impresionantes del fútbol internacional. España perdió 3-2 ante Inglaterra en Madrid y sufrió su primera derrota en 43 partidos, después de más de dos años sin conocer la caída. Los dirigidos por Thomas Tuchel dieron el golpe en el estadio Metropolitano, vencieron al vigente campeón del mundo y se quedaron con el primer puesto del Grupo A3 de la UEFA Nations League.

España vs Inglaterra

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El seleccionado inglés construyó una ventaja contundente durante el encuentro. Harry Kane abrió el marcador de penal sobre el cierre del primer tiempo, mientras que Ezri Konsa y Ben White ampliaron la diferencia en apenas cuatro minutos de la segunda mitad. Con el 3-0, Inglaterra parecía tener la victoria asegurada.

Sin embargo, el encuentro todavía tenía mucho por contar. A los 63 minutos, Elliot Anderson fue expulsado por una infracción sobre Lamine Yamal cuando era último hombre y le dio una oportunidad a España para meterse nuevamente en partido. Mikel Oyarzabal convirtió el penal posterior y, diez minutos más tarde, Nico Williams descontó tras una asistencia de Lamine Yamal.

Con un hombre más, España fue en busca de una remontada que estuvo cerca de concretar, pero Inglaterra resistió los últimos minutos y se llevó una victoria histórica. El arquero James Trafford fue determinante para sostener la diferencia ante los constantes ataques del conjunto local.

A España se le cortó su racha de victorias

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La derrota también significó el final de un invicto que había comenzado en marzo de 2024. Durante ese recorrido, España conquistó la Eurocopa 2024, la UEFA Nations League y el Mundial 2026, consolidándose como una de las grandes potencias del fútbol mundial. La última caída había sido en un partido oficial de aquella etapa y, desde entonces, había construido una racha que quedó en los libros de historia.

Pese al resultado, ambos seleccionados consiguieron la clasificación a los cuartos de final de la Nations League. Inglaterra terminó como líder del Grupo A3, mientras que España quedó segunda y perdió la posibilidad de cerrar la fase de grupos en lo más alto.

LT