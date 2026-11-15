Vélez tiene nuevo presidente. Nelson Pugliese, candidato de la agrupación Legado Velezano, ganó las elecciones del club y se convirtió en el sucesor de Fabián Berlanga al frente de la institución de Liniers. Los socios participaron de una jornada electoral que definió el rumbo político del Fortín para los próximos años.

Fabián Berlanga fue sucedido, pero el oficialismo se mantiene en Liners

Boca vs Platense: la final que definirá al campeón de la Copa Argentina 2026

De acuerdo con el escrutinio difundido, Pugliese obtuvo 3.769 votos, equivalentes al 38,6%, y logró imponerse sobre Juan Cruz Montero, de ADN Azul y Blanco, quien terminó segundo con 2.950 sufragios (30,2%). El tercer lugar fue para Federico Balestrini, de Círculo El Fortín, con 2.630 votos (26,9%), mientras que Ignacio Mazitelli, de Cruzada Renovadora, reunió 404 adhesiones (4,1%).

La elección también registró 15 votos en blanco y 15 nulos. En cuanto a la participación, las primeras informaciones señalaron que 9.769 socios se acercaron a votar, aunque el desglose publicado de los sufragios arroja un total de 9.783, una diferencia de 14 votos que deberá ser aclarada por el escrutinio oficial.

LT