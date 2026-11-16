Boca y 18 años sin títulos internacionales: finales perdidas y cuentas pendientes

La previa de la final de la Copa Sudamericana 2026 entre Boca Juniors y Atlético Mineiro, que se disputará este sábado 21 de noviembre en Barranquilla, ya tiene su primer gran foco de tensión. Eduardo Domínguez, director técnico del conjunto brasileño, encendió el clima al devolver las consultas sobre la presión de su equipo y apuntar directamente a la extensa racha sin vueltas olímpicas internacionales del club de la Ribera.

"Si ustedes piensan que nosotros tenemos presión por los últimos años que no se ganaron las finales a las que se llegaron, Boca hace 18 años que no gana una final internacional, 18... ¿quién tiene más presión?", disparó el entrenador argentino tras el empate ante Mirassol por el Brasileirao.

Eduardo Domínguez calentó la final de la Sudamericana y le mete presión a Boca: "Hace 18 años que no ganan una final internacional"

La frase toca una fibra histórica en el mundo Xeneize. Sin embargo, al revisar qué ocurrió realmente en estas casi dos décadas desde su última conquista fuera del país, los números muestran que la sequía no se explica por una falta de protagonismo, sino por una serie de golpes en instancias decisivas frente a rivales brasileños y su clásico rival.

El último grito: la Recopa Sudamericana 2008

Para encontrar el último título internacional oficial de Boca a nivel mayores hay que retroceder hasta el 27 de agosto de 2008. Aquella noche, el equipo dirigido por Carlos Ischia empató 2-2 frente a Arsenal de Sarandí en La Bombonera —con goles de Rodrigo Palacio y Juan Román Riquelme— y se consagró campeón de la Recopa Sudamericana gracias al triunfo 3-1 obtenido en el partido de ida.

Desde ese momento hasta hoy transcurrieron más de 18 años sin trofeos continentales en la vitrina principal —más allá de los recientes logros juveniles, como la Copa Libertadores Sub-20 y la Intercontinental Sub-20 obtenidas en 2023—.

Tres finales perdidas y cuatro semifinales

Lejos de haber desaparecido de los primeros planos, Boca mantuvo una presencia constante en las etapas definitorias del continente durante este lapso, aunque sin poder dar el golpe final. El club disputó tres finales de Copa Libertadores y cayó en todas ellas:

Copa Libertadores 2012: Igualó 1-1 en La Bombonera y perdió 2-0 en San Pablo frente a Corinthians.

Copa Libertadores 2018: Cayó en la histórica definición ante River Plate por un global de 5-3 (2-2 en la ida y 3-1 en tiempo suplementario en Madrid).

Copa Libertadores 2023: Perdió 2-1 en el alargue ante Fluminense en el Estadio Maracaná.

A estas tres definiciones se suman otras cuatro participaciones en semifinales, instancia en la que el equipo quedó a un paso del partido decisivo: la Copa Sudamericana 2014 (eliminado por River), la Libertadores 2016 (ante Independiente del Valle), la Libertadores 2019 (nuevamente frente a River) y la Libertadores 2020 (caída ante Santos).

Irregularidad, golpes tempranos y años de ausencia

El otro costado de estos 18 años estuvo marcado por campañas que terminaron antes de lo esperado y temporadas sin competencia continental. Boca quedó eliminado en cuartos de final de la Libertadores 2013 (por penales ante Newell's) y se despidió en octavos de final en cinco oportunidades: Libertadores 2009 (Defensor Sporting), 2015 (descalificado ante River), 2021 (justamente ante Atlético Mineiro), 2022 (Corinthians) y Sudamericana 2024 (Cruzeiro).

Además, sufrió eliminaciones en fases iniciales en las Sudamericanas 2009 y 2012, en la Fase 2 de la Libertadores 2025 ante Alianza Lima, y en la fase de grupos de la Libertadores 2026 tras caer 1-0 frente a Universidad Católica en la última fecha, resultado que derivó en su transferencia a la actual Copa Sudamericana. A esto se suman cuatro años sin participación internacional (2010, 2011, Libertadores 2014 y 2017).

Barranquilla, la gran chance de Boca para cortar la racha

Tras caer desde la Libertadores como tercero de su zona, el equipo azul y oro encontró en la Copa Sudamericana 2026 el camino para volver a meterse en una definición. En el certamen dejó en el camino a O'Higgins en los playoffs, a Recoleta en octavos, a São Paulo en cuartos y a Vasco da Gama en semifinales, serie que dio vuelta con un contundente 3-1 en el Maracaná tras haber caído 1-0 como local.

Con ese respaldo, Boca llegará este sábado a Colombia con la posibilidad concreta de responder en la cancha al dardo de Eduardo Domínguez y cerrar, después de 18 años, la sequía internacional más extensa de su historia moderna.