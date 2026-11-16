Nicolás Tagliafico suena como refuerzo de Boca para 2027: qué se sabe del interés de Riquelme

Boca empieza a proyectar el armado de su plantel para 2027 y un nombre de la Selección Argentina volvió a aparecer en el radar de Juan Román Riquelme. Se trata de Nicolás Tagliafico, campeón del mundo en Qatar 2022 y actualmente jugador del Olympique de Lyon, quien podría convertirse en uno de los objetivos del Xeneize para el próximo mercado de pases.

El ex Independiente y Banfield ya conocería el interés de Riquelme

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El lateral izquierdo aparece en una lista de tres futbolistas argentinos que juegan en Europa y que serían del interés de la dirigencia. Los otros nombres son Paulo Dybala y Giovani Lo Celso, aunque por ninguno de ellos existen negociaciones formales confirmadas. La intención atribuida a Riquelme sería sumar jerarquía internacional para afrontar los desafíos de la próxima temporada.

Uno de los aspectos que alimenta las especulaciones es la situación contractual de Tagliafico. Su vínculo con el Lyon finaliza el 30 de junio de 2027, por lo que el próximo mercado podría representar una oportunidad para negociar su salida antes de que quede libre. El defensor llegó al fútbol francés en 2022 y renovó su contrato por dos temporadas adicionales en agosto de 2025.

No es la primera vez que Boca aparece relacionado con el exjugador de Independiente y Banfield. En anteriores mercados también hubo versiones sobre un posible interés del club, aunque nunca se transformaron en una negociación que permitiera concretar su llegada.

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la posibilidad de contratar al tres campeón del mundo

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Además, durante el último mercado europeo, Tagliafico estuvo cerca de cambiar de destino. Atlético de Madrid y Juventus aparecieron como alternativas para continuar su carrera, pero las operaciones no prosperaron y el argentino permaneció en Francia.

Por ahora, el posible desembarco del campeón del mundo en la Bombonera se mantiene en el terreno de los rumores. Boca todavía no presentó una oferta formal y deberá evaluar las condiciones económicas de una eventual operación. Mientras tanto, el nombre de Tagliafico vuelve a generar expectativa entre los hinchas de cara a un mercado en el que Riquelme buscaría incorporar futbolistas de experiencia internacional.

LT