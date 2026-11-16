En la conferencia de prensa previa al amistoso frente a Costa Rica y, tras confirmar su continuidad al frente de la Selección Argentina hasta la próxima Copa del Mundo, Lionel Scaloni fue consultado sobre la posibilidad de que Lionel Messi se sume a su cuerpo técnico de cara al Mundial 2030.

Lionel Scaloni confirmó que hará "cuatro o cinco cambios" para el amistoso ante Costa Rica

El pronóstico de Scaloni sobre el futuro de Messi en el fútbol

Lejos de imaginar al astro rosarino con el buzo de entrenador o integrando un grupo de trabajo fuera de la línea de cal, el conductor de la Scaloneta aseguró que todavía le queda mucho hilo en el carretel como jugador profesional. Más allá de que el propio capitán ya dio por cerrado su ciclo con la camiseta albiceleste, el DT se mostró convencido de que su carrera en clubes continuará por varios años más.

“Yo creo que va a seguir jugando. Va a seguir jugando más allá del 2030. En la Selección ya dijo que no, pero como futbolista ojalá que siga”, afirmó Scaloni ante la prensa.

Puertas abiertas y un guiño por la salida de Walter Samuel

A pesar de considerar que Messi seguirá activo dentro del campo de juego, Scaloni no esquivó la hipótesis planteada y dejó en claro que el capitán tiene total libertad para sumarse al proyecto cuando lo desee. Incluso, aprovechó la reciente salida de Walter Samuel de su grupo de colaboradores para lanzar una invitación entre risas.

“Si quiere venir, no hay ningún problema. Ahora que no está Walter (Samuel), mirá... que venga”, bromeó el entrenador, cerrando el tema con una sonrisa antes de enfocarse de lleno en el compromiso de este martes en territorio cordobés.

BP