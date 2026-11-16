A pocos días de que Boca Juniors y Atlético Mineiro se vean las caras en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla para definir la Copa Sudamericana, Leandro Paredes tomó la palabra. El mediocampista, pieza clave del equipo de la Ribera, analizó lo que significa este cruce decisivo y dejó en claro el peso emocional que tiene en su trayectoria.

En declaraciones difundidas por los canales oficiales de la Conmebol, el volante confesó que el duelo de este sábado 21 de noviembre ocupa un lugar particular en su carrera, pese a haber disputado instancias máximas a nivel mundial y europeo. "Obvio que va a ser especial por lo que significa para mí esta camiseta, lo que significa para todos nosotros volver a jugar una final internacional y estar a un paso de conseguir algo importante para el club y para todos nosotros que hicimos un esfuerzo muy grande durante todo el año para poder jugar este tipo de finales", aseguró.

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Paredes y su debut en finales con Boca

Aunque Paredes ya suma tres estrellas en sus dos etapas en el club, la cita en suelo colombiano marcará un hito personal: será su estreno absoluto en un partido definitorio vistiendo la camiseta de Boca, dado que en la consagración de la Copa Argentina 2012 frente a Racing no formó parte de la convocatoria.

Con el respaldo de haber jugado dos finales de Copa del Mundo, dos de Copa América y una de Champions League con el París Saint-Germain, el volante explicó cómo maneja la ansiedad en la previa: "Trato de no pensar mucho. Trato de vivir mi vida, mi carrera y esa final como he vivido las anteriores".

El cierre de un 2026 cargado de definiciones

El compromiso frente al conjunto brasileño es apenas el puntapié inicial de un cierre de temporada frenético para el Xeneize. El calendario marca que el 2 de diciembre el equipo deberá medirse ante Platense por la final de la Copa Argentina, a lo que podrían sumarse una eventual definición del Torneo Clausura —si avanza en los playoffs— y el Trofeo de Campeones.

Sin embargo, el peso histórico de cortar una racha de 18 años sin vueltas olímpicas en el plano continental —la última fue en 2008— coloca a la Sudamericana en lo más alto de las prioridades. Este sábado, Paredes irá por su cuarta conquista personal en Boca y la segunda en un segundo semestre de 2026 que ilusiona a todo el mundo xeneize.

BP