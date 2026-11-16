El arbitraje argentino volvió al centro de la escena con varias polémicas en definiciones del Ascenso

La Fecha FIFA no frenó un fin de semana cargadísimo de Fútbol Argentino, con definiciones importantes en el Ascenso. Godoy Cruz ganó la final de la Primera Nacional y regresó campeón a Liga Profesional una temporada después de su descenso. El partido, conducido por Nicolás Ramírez, tuvo polémica, pero los árbitros también fueron protagonistas en otros compromisos de distintas categorías.

Nicolás Ramírez reapareció con polémica: la dura crítica del DT de Tristán Suárez

Nicolás Ramírez, juez de Primera División, reapareció como árbitro principal por primera vez desde su discutida actuación en el Superclásico entre Boca y River del pasado 1 de noviembre. El referí fue designado para el partido más importante en la temporada de Primera Nacional, conduciendo la final por el título y ascenso entre Godoy Cruz y Tristán Suárez.

Claudio Tapia, presidente de AFA, presente en la final por el Ascvenso

Apenas alcanzando los diez minutos de final, Nicolás Ramírez sancionó penal por infracción de Nicolás Fernández sobre Axel Rodríguez. El defensor de Tristán Suárez empuja al delantero de Godoy Cruz, tras leve sujeción, dejando muchas dudas sobre la intensidad del topetazo sobre un jugador que se desploma.

El partido, a diferencia de todos los anteriores disputados en la temporada, contó con la tecnología VAR a cargo de Hernán Mastrángelo, quien no llamó a revisar. Finalizado el partido, José María Martínez, entrenador de Suárez, aseguró que “Que dirija un árbitro que no es de la categoría es determinante, mucho más que el reglamento”.

Martínez destacó que el VAR no contaba con las ocho cámaras que el mismo Nicolás Ramírez les había avisado, en palabras del entrenador, a los protagonistas antes de iniciar el juez. El DT de Tristán Suárez reclamó que la falta de tomas incidió directamente en la decisión de sancionar el penal que abrió lo que fue victoria 3-1 de Godoy Cruz.

Polémico gol en la derrota de Ferro y caos en Madryn vs Maipú

La durísima eliminación de Ferro del Torneo Reducido de la Primera Nacional estuvo atravesada por una fuerte polémica. Gimnasia y Tiro logró la ventaja que terminó siendo final con un gol que debió ser anulado por clara mano de su autor, Fabricio Rojas.

Mano previa al gol de Gimnasia y Tiro

El entrenador Maximiliano Manduca no advirtió una acción rápida, algo embarrada por el salto, pero irrefutable en la repetición. Ferro no jugó bien, fue reprochado por su público y tras liderar buena parte del torneo se despidió del sueño sin goles en sus últimos tres partidos. Dicho esto, fue perjudicado.

El escandaloso gol de Gimnasia y Tiro ante Ferro: Fabricio Rojas bajó la pelota dos veces con la mano

Un día antes, el sábado, Deportivo Madryn y Deportivo Maipú disputaron un caliente encuentro que se desmadró ante el uso de pirotécnica por parte del público local. Madryn ganaba 3-1 a falta de once minutos para el final cuando una bengala estalló en el aire, cerca del arquero visitante Nahuel Galardi, quien quedó tendido en el suelo.

En ese momento dio inicio un caótico pasaje de partido que tuvo a Deportivo Maipú alterado por el aturdimiento del arquero, en contraste con la postura de Deportivo Madryn en la que dio a entender que el uno estaba fingiendo. El árbitro Brian Ferreyra, de reciente polémica dirigiendo Sarmiento vs Barraca Central en Primera División, tardó 52 minutos en tomar la decisión de suspender el partido.

Finalizado el encuentro el arquero Galardi fue atendido en una clínica privada y la controversia reflotó: Madryn aseguró que los profesionales no constataron lesiones y que el futbolista “no presentaba lesiones, secuelas ni impedimentos físicos que le imposibilitaran continuar disputando el encuentro”. Maipú en cambio publicó un diagnóstico del mismo establecimiento, desenfocando la firma del médico, asegurando que “Según el diagnóstico del médico de Guardia Central, el futbolista presenta una conmoción acústica (choque acústico), producida por el impacto del proyectil pirotécnico, que le provocó sintomatología de tinnitus (zumbidos en los oídos), cefalea y fotofobia”.

Cuartos de final del reducido de la Primera Nacional 2026: cómo se juegan y cuál es la nueva regla

El Tribunal de Disciplina deberá resolver lo ocurrido con el partido. En las últimas horas trascendió un presunto informe en el que Ferreyra dio a entender que el arquero de Maipú fue incitado por sus compañeros para permanecer en el suelo y no levantarse.

Doble escándalo arbitral Federal A y Regional Amateur

El llamado “Ascenso del Interior” fue escenario para un par de escándalos que involucraron árbitros. El Torneo Federal A, tercera categoría para los indirectamente afiliados a la AFA, tuvo gran tensión en el partido que Alvarado y Sarmiento de La Banda, Santiago del Estero, disputaron por los cuartos de final de Reválida por el segundo ascenso a la Primera Nacional.

Equipo arbitral en el Minella

Diego Novelli, árbitro designado para el partido, salió al campo de juego veinte minutos después del horario programado su comienzo. La terna arbitral denunció que tres personas identificadas con Alvarado ingresaron al vestuario en la previa al desquite, tras la victoria 1-0 de Sarmiento en la ida. El duelo terminó 0-0 y el local quedó eliminado en el Minella.

En tanto y en el Torneo Regional Amateur, el partido entre Huracán de Ingeniero White y Ferro de General Pico finalizó con corridas a la terna arbitral y ocho jugadores visitantes demorados en la comisaría. Ferro había ganado 3-0 en la ida pero Huracán remontó y con su victoria 5-1 se clasificó a la siguiente ronda en búsqueda de un ascenso al Federal A.

Ferro quedó enojado por la expulsión que el juez Lautaro Paletta realizó a uno de sus jugadores durante el primer tiempo, y luego pidió fuera de juego en dos de los tantos del combinado local. Una vez pitado el final, toda la delegación visitante corrió al equipo arbitral hacia la zona de vestuarios.

La policía intervino y ocho jugadores fueron demorados en una comisaría de Ingeniero White.