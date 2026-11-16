Cuartos de final del reducido de la Primera Nacional 2026: cómo se juegan y cuál es la nueva regla

El Reducido de la Primera Nacional entra en su etapa decisiva y tendrá una modificación importante en su formato. Después de una primera ronda que se disputó a partido único, los ocho equipos que continúan en carrera afrontarán series de ida y vuelta para buscar el segundo ascenso a la Liga Profesional 2027; Sin embargo, hay una nueva regla que puede resultar determinante: si existe igualdad en el resultado global, clasificará el equipo mejor ubicado en la tabla general, sin necesidad de recurrir a los penales.

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La primera fase dejó a varios candidatos en el camino. Ferro, uno de los protagonistas de la temporada y que había terminado segundo en su zona, fue eliminado por Gimnasia y Tiro de Salta. Atlanta, Deportivo Morón, Colón, Ciudad de Bolívar, Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn también consiguieron su lugar en la siguiente instancia, aunque la clasificación de este último quedó sujeta a la resolución del Tribunal de Disciplina por la suspensión de su encuentro ante Deportivo Maipú.

A esos siete equipos se sumó Tristán Suárez, que perdió 3-1 ante Godoy Cruz en la final por el primer ascenso. Por su condición de subcampeón, el conjunto de Ezeiza ingresó directamente en los cuartos de final y será el mejor ubicado de los ocho participantes en la tabla general.

Cómo se juegan los cuartos de final del Reducido

A diferencia de la primera ronda, los cuartos tendrán dos encuentros por llave. El partido de ida se disputará en el estadio del equipo peor ubicado, mientras que la revancha será en la cancha del mejor clasificado, que además contará con ventaja deportiva.

Los cruces quedaron conformados de la siguiente manera:

Gimnasia y Tiro de Salta vs. Tristán Suárez.

Ciudad de Bolívar vs. Atlanta.

Colón vs. Deportivo Morón.

Gimnasia de Jujuy vs. Deportivo Madryn (sujeto a resolución disciplinaria).

La serie entre Deportivo Madryn y Deportivo Maipú quedó pendiente de resolución luego de que el árbitro Bryan Ferreyra suspendiera el encuentro a los 81 minutos, cuando el conjunto chubutense ganaba 3-1. El partido se interrumpió después de que una bomba de estruendo explotara cerca de Nahuel Galardi, arquero del equipo mendocino, quien necesitó asistencia médica.

La situación generó fuertes discusiones entre los protagonistas y terminó con la suspensión definitiva. Ahora, el Tribunal de Disciplina de AFA deberá determinar cómo se resuelve el encuentro y quién se queda con el boleto a los cuartos de final del Reducido, donde espera Gimnasia de Jujuy.

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La nueva regla: qué pasa si hay empate en el resultado global

La principal particularidad del formato es que las series no se definirán necesariamente por penales. Si un equipo gana 1-0 en la ida y pierde 1-0 en la vuelta, por ejemplo, no habrá una tanda desde los doce pasos, sino que avanzará el conjunto que haya terminado mejor ubicado en la tabla general de la Primera Nacional.

Esta ventaja deportiva se mantendrá durante los cuartos de final y las semifinales. Tristán Suárez, por haber perdido la final por el primer ascenso, tendrá la mejor posición entre los ocho participantes y contará con ese beneficio en las distintas instancias.

De esta manera, el Reducido cambia de escenario y aumenta la exigencia para los equipos que siguen en carrera. Ya no alcanza con ganar una noche, ahora deberán sostener su rendimiento durante 180 minutos, y los equipos que tuvieron rendimiento bajos, van a tener una eliminatoria aún más exigente.

LT