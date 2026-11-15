El escandaloso gol de Gimnasia y Tiro ante Ferro: Fabricio Rojas bajó la pelota dos veces con la mano

El Reducido de la Primera Nacional quedó marcado por una de las polémicas arbitrales más fuertes de la temporada. Fabricio Rojas convirtió el único gol de Gimnasia y Tiro de Salta ante Ferro después de controlar la pelota dos veces con la mano, en una acción que pasó inadvertida para el árbitro Maximiliano Manduca y sus asistentes.

Ferro quedó eliminado del Reducido de la Primera Nacional tras perder con Gimnasia y Tiro

La jugada ocurrió a los 15 minutos del primer tiempo, en el estadio Arquitecto Ricardo Etcheverri. Después de una pelota enviada al área, Juan Galetto ganó de cabeza y Gabriel Díaz volvió a peinarla. Allí apareció Rojas, quien disputaba la posición con Nazareno Kihm y saltó para controlar el balón.

Sin embargo, las imágenes de la repetición dejaron en evidencia la infracción: el delantero primero impactó la pelota con su brazo derecho y luego volvió a tocarla con el izquierdo antes de quedar en posición de remate. Con el balón acomodado, sacó un potente derechazo y venció a Fernando Monetti para establecer el 1-0.

Los reclamos de los futbolistas de Ferro fueron inmediatos. El arquero y capitán del Verdolaga fue uno de los primeros en protestar ante Manduca, mientras que sus compañeros rodearon al árbitro para exigirle explicaciones. La bronca también se trasladó al cierre del primer tiempo, cuando varios jugadores volvieron a increpar al juez. Según trascendió, ante los reclamos, su respuesta fue: "Yo no la veo"

Ferro vs Gimnasia y Tiro

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La polémica tuvo un agravante: en esta instancia del Reducido de la Primera Nacional no se utiliza el VAR, por lo que la acción no pudo ser revisada desde la tecnología. Ni Manduca ni sus asistentes advirtieron el contacto con las manos y el tanto terminó siendo decisivo para el resultado.

Gimnasia y Tiro sostuvo la ventaja y se llevó una victoria histórica en Caballito. Para Ferro, en cambio, la derrota significó la eliminación del Reducido en su primera presentación, después de haber terminado segundo en la Zona A con 66 puntos y de quedarse a las puertas de disputar la final por el primer ascenso.

Una doble mano que no fue sancionada, un gol que debió ser invalidado y una eliminación que dejó a Ferro con una enorme sensación de impotencia. La jugada de Fabricio Rojas quedará como la gran protagonista de una noche que terminó en escándalo en Caballito.

LT