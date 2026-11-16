El cierre de la fase de grupos de la UEFA Nations League dejó un resultado histórico en el fútbol europeo. Alemania deslumbró ante su público con una aplastante victoria por 5-0 frente a Países Bajos, un triunfo categórico que no solo ratificó su poderío ofensivo, sino que también le permitió adueñarse del primer puesto del Grupo 2 y sellar su clasificación a los cuartos de final del certamen.

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Un monólogo germano

Desde el inicio, el seleccionado alemán impuso condiciones con intensidad, presión alta y eficacia frente al arco rival, desarticulando por completo el planteo neerlandés. La ráfaga goleadora tuvo como gran figura a Florian Wirtz, quien se despachó con un doblete para marcar el rumbo del encuentro.

El festín ofensivo ante su gente se completó con los tantos de Derry Scherhant y el defensor Nico Schlotterbeck, mientras que el joven Brajan Gruda se encargó de ponerle cifras definitivas al marcador y liquidar un pleito que dejó sin respuestas al conjunto visitante.

Así quedó definido el Grupo 2 de la Liga A

Con este contundente 5-0, Alemania alcanzó las 11 unidades en la tabla de posiciones. Si bien igualó en puntos con Países Bajos, la amplia diferencia de gol inclinó la balanza a favor de Die Mannschaft para quedarse con la cima de la zona.

Pese a la dura caída, el combinado dirigido por Xabi Hernández también aseguró su boleto a los cuartos de final al finalizar en la segunda colocación. Por su parte, Grecia culminó en el tercer puesto del grupo, resultado que le alcanzó para asegurar su permanencia en la Liga A de cara a la próxima edición del torneo continental.

BP