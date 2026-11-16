La caída de la Selección Argentina frente a Uruguay en La Bombonera por la fecha FIFA de noviembre dejó tela para cortar más allá de lo estrictamente futbolístico. En su programa, el periodista Hernán Castillo lanzó una contundente crítica contra la falta de modernización del estadio Alberto J. Armando, comparándolo con el Monumental y cuestionando su idoneidad para recibir encuentros del combinado nacional, declaraciones que rápidamente encendieron la polémica en el mundo Boca.

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La fuerte crítica de Castillo sobre La Bombonera y la comparación con el Monumental

Al analizar la experiencia del espectador y la infraestructura del estadio xeneize, Castillo apuntó directamente contra el paso del tiempo y la capacidad del recinto en relación con otros escenarios del mundo y del fútbol argentino. "Yo lo digo con respeto, yo creo que el hincha de Boca disfruta mucho de la bombonera, la disfruta muchísimo. Creo que no entienden nada, pero la disfruta muchísimo. Vos te quedás en el tiempo y te lleva el tiempo puesto. Han hecho un Wembley nuevo, han hecho un Bernabéu nuevo, han hecho un Camp Nou nuevo. Todos los estadios se van modernizando y todos los estadios se hacen nuevos y más fácil de acceder y más lindos", comenzó diciendo.

Y agregó: "La cancha de Boca sigue siendo de los años 70, por más que la pinten, por más que le pongan lindo. Y no estoy bardeándola, estoy diciendo, es muy linda, pero en un momento vos tenés que evolucionar. Y te vas quedando, entran 50.000 personas, en la cancha River 83.000. Y va evolucionando, y va a haber 100.000, en un año y medio va a haber 100.000 tipos y tipas ahí adentro. 100.000, ¿entendés? 101.000 además. Es una animalada la diferencia de estadio", disparó el comunicador.

En el mismo tramo de su editorial, el periodista sostuvo que el perfil del espectador que sigue a la Albiceleste difiere del hincha habitual de los clubes, haciendo hincapié en las comodidades necesarias para las familias y en el rol de la AFA. "Entonces vos tenés que tratar de hacer para el hincha cada vez más cómodo. Que vivan en su mundo, a la selección argentina no les sirve, no les sirve. Porque el más fanático, repito, va, y va, y va, y va, y no le importa cómo, y se come el choripán con la grasa cayéndole, y estaciona como puede, y mea en la vereda, está perfecto, que hagan lo que quieran. Viven así, les gusta, no hay problema, el hincha fanático es así. La familia necesita otra cosa. Entonces tendrán que ir aprendiendo de algunas cuestiones en la FA, poner la entrada más barata, ir a una cancha más accesible para la gente, más fácil", sentenció.

El descargo en redes sociales tras la ola de repudio

Las palabras de Castillo se viralizaron de inmediato y generaron una fuerte reacción negativa entre los simpatizantes de Boca, quienes lo acusaron de estigmatizar al hincha popular. Frente a la magnitud de las críticas, el periodista utilizó su cuenta oficial de X (@HernanSCastillo) para aclarar sus dichos y reconocer que se excedió en las formas.

"Hay un video mío hablando de la cancha de Boca y quiero aclarar algo. Más allá de que lo dije dentro de un contexto, de ninguna manera estoy en contra de lo popular. Ir a la cancha es eso: el chori, mear donde puedas, estacionar a los tumbos, la fiesta colectiva. Pero el hincha que va a ver a la selección no es el que va a la cancha todos los domingos y busca otro tipo de experiencia. Quiere comodidad. Intenté enfatizar esa diferencia del hincha de cancha con el hincha de la selección y se me fue la mano. No era la forma", escribió para cerrar la controversia.

BP