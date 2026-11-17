El fútbol argentino suma un nuevo capítulo judicial de alto impacto. Federico Beligoy, actual Director Nacional del Arbitraje de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), quedó bajo la lupa de los tribunales federales luego de que salieran a la luz registros internos que acreditan desembolsos millonarios de la entidad hacia su persona, sumados a una reciente presentación judicial por presunto lavado de activos.

El expediente se desprende de la documentación secuestrada durante los distintos allanamientos realizados en la sede de la casa madre del fútbol argentino a lo largo del año. El volumen de prueba —que abarca cerca de 275.000 movimientos contables, facturas, archivos internos y correos electrónicos— ya se encuentra bajo análisis del Juzgado Federal de Campana, dirigido por el magistrado Adrián González Charvay.

El arbitraje argentino volvió al centro de la escena errores en definiciones del Ascenso

La ruta de los pagos millonarios desde la AFA

Más allá de los habituales cuestionamientos deportivos sobre el desempeño arbitral en el ámbito local, el foco sobre Beligoy pasó al plano estrictamente patrimonial. Según el cruzamiento de datos y la actualización por inflación de los montos nominales, el exjuez percibió una cifra superior a los 420 millones de pesos mediante entregas en efectivo y transferencias bancarias, divididas en dos períodos bien definidos.

Federico Beligoy

El primer tramo comprende desde noviembre de 2020 hasta abril de 2022. En esa etapa se contabilizaron 20 entregas de dinero en efectivo que, a valores históricos, superaban los 10,8 millones de pesos, cifra que equivale en la actualidad a unos 306 millones de pesos. Los registros marcan el inicio de esta operatoria el 2 de noviembre de 2020, con otros tres movimientos ese mismo mes y giras periódicas hasta julio de 2021. Tras una pausa de varios meses, los cobros se reactivaron en abril de 2022.

La segunda etapa bajo sospecha abarca desde 2024 hasta marzo de 2025. Al unificar ambos períodos financieros, los investigadores determinaron que el flujo de dinero recibido por el titular del arbitraje supera el umbral de los $420 millones.

Propiedades en la mira y denuncia por lavado

En paralelo a los movimientos contables con la AFA, el lunes ingresó en los tribunales federales una denuncia por presunto lavado de dinero vinculada a tres operaciones inmobiliarias realizadas por Beligoy.

La primera maniobra cuestionada se remonta a 2024, cuando el exárbitro desembolsó 261.000 dólares para la adquisición de dos departamentos en la ciudad de La Plata. Sin embargo, las unidades nunca le fueron entregadas y llamó fuertemente la atención de los investigadores que el damnificado jamás iniciara acciones legales para reclamar los inmuebles o recuperar el capital perdido.

La segunda operación data de junio de este año, momento en el que Beligoy y su esposa compraron una lujosa propiedad a estrenar de aproximadamente 380 metros cuadrados en el barrio porteño de Villa Devoto, que incluye cocheras y espacios en el subsuelo. Por este inmueble abonaron 490.000 dólares, un monto que despierta sospechas por ubicarse sensiblemente por debajo de la cotización de mercado de esa zona, donde el metro cuadrado oscila entre los 2.800 y los 5.000 dólares. Ahora será el turno de la Justicia federal de determinar el origen lícito de los fondos y la transparencia de su evolución patrimonial.

BP