A cuatro días de la final de la Copa Sudamericana, Boca recibió una noticia que generó preocupación en la recta final de la preparación. Milton Delgado no pudo completar el entrenamiento de este martes y encendió las alarmas en el cuerpo técnico de Rodolfo Arruabarrena, que sigue de cerca la evolución de sus futbolistas antes del partido frente a Atlético Mineiro.

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El mediocampista, una de las piezas importantes del funcionamiento del equipo, debió interrumpir la práctica y fue enviado a realizarse estudios por precaución. De todas maneras, la molestia no le impediría estar presente el sábado en Barranquilla, por lo que, en principio, su participación en la final no estaría comprometida.

La situación genera atención por la importancia que adquirió Delgado en el mediocampo xeneize. Su sociedad con Leandro Paredes y Santiago Ascacíbar le dio equilibrio y recuperación al equipo, por lo que Arruabarrena espera contar con él en plenitud para uno de los partidos más importantes de la temporada. En los próximos entrenamientos se terminará de evaluar su condición física.

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La final de la Copa Sudamericana se jugará este sábado 21 de noviembre a partir de las 19:30 hora Argentina en Barranquilla, Colombia. Boca se medirá ante Atlético Mineiro en búsqueda de cortar una sequía de años sin levantar títulos internacionales, por parte de Mineiro, viene de caer en dos finales, por lo que ambos tienen una motivación extra de cara a la definición de este fin de semana.

LT