El fútbol español continúa conmocionado tras el trágico fallecimiento de Jesús de Miguel, delantero del Tenerife, quien perdió la vida luego de protagonizar un desafortunado impacto en pleno partido ante el FC Andorra. En medio del duelo que atraviesa la actividad, el Comité de Competición resolvió aplicar una suspensión de 12 encuentros al guardameta rival, Jesús Owono, una medida que desató la inmediata reacción de Gerard Piqué.

A través de un video difundido en su cuenta oficial de TikTok, el máximo accionista del conjunto andorrano salió públicamente en defensa de su jugador. En el inicio de su mensaje, el exzaguero del Barcelona envió sus condolencias al entorno de la víctima y dejó en claro que el plano emocional del arquero excede cualquier castigo reglamentario: "Vaya por delante que Jesús va a necesitar más de 12 partidos para poder estar disponible y competir. No va a haber sanción que nos devuelva a Demi. El vacío que va a dejar es muy grande", expresó, subrayando que todo el ambiente del deporte coincidió en calificar el episodio como una fatalidad.

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El cuestionamiento al criterio del Comité de Competición

El eje central del reclamo de Piqué apuntó directamente al fundamento disciplinario utilizado por las autoridades para dictar la pena máxima. Según su mirada, los jueces deportivos evaluaron el desenlace fatal en lugar de analizar la jugada en sí misma, la cual careció de mala intención.

"Mi reflexión en todo esto es que la sanción de 12 partidos a Jesús Owono me parece que lo que hace es culpabilizar a Jesús de unas consecuencias de las que él no tuvo la culpa. Creo que la sanción tiene que ser por la acción, no por las consecuencias", sentenció el empresario y exfutbolista.

Dos antecedentes para respaldar su postura

Para argumentar su disconformidad, el campeón del mundo en 2010 expuso dos situaciones concretas. En primer lugar, trazó un paralelismo con una jugada ocurrida durante esa misma jornada en el duelo entre Albacete y Sabadell, donde el futbolista Corpas impactó con una patada en la cabeza a Quadri en la disputa de una pelota dividida. Como aquella acción no derivó en un desenlace trágico, el tribunal disciplinario aplicó apenas tres fechas de suspensión.

El segundo ejemplo surgió de su propia experiencia profesional durante las semifinales de la UEFA Champions League de 2012, enfrentando al Chelsea con la camiseta azulgrana. "Choqué con mi propio portero, con Víctor Valdés, en una situación muy parecida. Son dos cuerpos que van a mucha velocidad en sentido contrario... Recibí el golpe en la cabeza, quedé inconsciente y desperté en el hospital. Fue mi propio portero el que lo hizo y no por eso Víctor Valdés es el culpable ni mucho menos", recordó.

Una reflexión sobre la culpa y el dolor

En el cierre de su descargo, Piqué realizó un análisis humano sobre la dificultad de asimilar tragedias repentinas dentro de una cancha y reiteró que castigar con severidad a Owono solo profundiza el drama de un hecho accidental.

"Los humanos muchas veces necesitamos culpar a alguien porque, si no, no podemos comprender por qué pasa esto en un terreno de juego", reflexionó antes de concluir de manera categórica: "Es un accidente. Creo que imponerle la sanción máxima a Jesús lo pone a él en una situación que no es justa".

BP