La celebración de Boca campeón de la Copa Sudamericana tuvo un momento de preocupación después del pitazo final. Leandro Paredes se desmayó en vivo mientras era entrevistado en la zona mixta del estadio Metropolitano de Barranquilla, en Colombia. El episodio sorprendió a los periodistas que estaban realizando la cobertura y generó preocupación entre los hinchas que seguían la transmisión.

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El mediocampista, que había sido reemplazado durante el segundo tiempo de la final, se encontraba dialogando con el periodista Marcelo Benedetto cuando sufrió el desvanecimiento. La situación obligó a interrumpir la entrevista y asistir al futbolista, que posteriormente logró recuperarse.

De acuerdo con la información difundida tras el episodio, Paredes se encuentra bien y fuera de peligro. El calor extremo de Barranquilla, donde la sensación térmica rondó los 39 grados, aparece como un posible factor detrás de lo sucedido, aunque todavía no se difundió un diagnóstico médico oficial que confirme las causas.

El capitán de Boca ya había mostrado señales de agotamiento durante el encuentro frente a Atlético Mineiro. A los 13 minutos del segundo tiempo, después del segundo gol de Miguel Merentiel, Rodolfo Arruabarrena decidió reemplazarlo por Tomás Belmonte. En el banco de suplentes, sus compañeros tuvieron que abanicarlo con camisetas y colocarle hielo para ayudarlo a recuperarse del desgaste físico.

La exigencia de la final, las altas temperaturas y la humedad de Barranquilla marcaron una jornada de mucho desgaste para los futbolistas. Finalmente, la preocupación por el campeón del mundo quedó en segundo plano frente a la noticia de su recuperación, aunque se aguardan mayores precisiones sobre lo ocurrido.

LT