Luego de que los playoffs hayan comenzado el viernes, este sábado la acción continúa con otro partido de octavos de final del Torneo Clausura: Barracas Central vs Defensa y Justicia.

El Guapo terminó quinto en una ajustada Zona B, mientras que el Halcón viene de caer en La Bombonera y finalizó cuarto en la Zona A. El ganador de esta serie se enfrentará al vencedor del cruce entre Rosario Central y Gimnasia y Esgrima de Mendoza.

El encuentro es arbitrado por Pablo Echavarría y se puede ver en vivo a través de la señal televisiva de ESPN Premium.

Estadísticas y Minuto a Minuto:

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