El fútbol sudamericano detiene su marcha este sábado para coronar a un nuevo rey continental. A partir de las 19:30 horas, Boca se medirá ante Atlético Mineiro e irá en busca de la flamante Copa Sudamericana.

Desde el Esradio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia, el Xeneize buscará cortar una sequía de 18 años sin títulos internacionales y convertirse en el máximo ganador histórico del certamen, mientras que el Galo intentará conquistar este trofeo por primera vez.

El partido será arbitrado por el uruguayo Andrés Matonte y se podrá ver en vivo a través de las señales televisivas de ESPN y DSports.

Boca llega en su mejor momento y sueña con volver a ser campeón

Boca llega a la final en un momento futbolístico inmejorable. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena atraviesa uno de sus mejores pasajes del semestre y viene de golear 3-0 a Banfield por las semifinales de la Copa Argentina. Además, viene de ser Campeón de Liga en el fútbol argentino y de clasificar sin inconvenientes a los playoffs del Torneo Clausura.

El camino del Xeneize hasta la definición de la Sudamericana no fue sencillo. Luego de superar a O'Higgins en los playoffs mediante los penales, eliminó con autoridad a Deportivo Recoleta en octavos de final, con un contundente global de 7-1. En cuartos, dejó en el camino a São Paulo tras imponerse por 1-0 en La Bombonera y conseguir un empate 1-1 en el Morumbí. Sin embargo, su mayor desafío llegó en semifinales: después de caer por 1-0 como local ante Vasco da Gama, protagonizó una noche memorable en el Maracaná, donde se impuso por 3-1 y selló su clasificación a la final.

Boca Juniors

La final ante Atlético Mineiro representa una oportunidad histórica para el conjunto de La Ribera. A 18 años de su última conquista internacional, la Recopa Sudamericana de 2008, Boca buscará volver a levantar un trofeo continental y cortar una larga sequía. Además, si consigue el título, alcanzará las tres consagraciones en la historia de la Copa Sudamericana y se convertirá en el primer equipo en lograrlo, para quedar como máximo ganador del certamen.

En cuanto al equipo, Boca cuenta con una columna vertebral de experiencia y jerarquía. Leandro Paredes es el encargado de manejar los hilos en la mitad de la cancha, acompañado por el despliegue de Santiago Ascacíbar y el juvenil Milton Delgado. En ataque, Miguel Merentiel y Sebastián Villa aportan potencia y velocidad para lastimar a las defensas rivales. Además, el cuerpo técnico recibió buenas noticias en la previa: Lautaro Blanco y Tomás Aranda dejaron atrás las molestias físicas que los habían condicionado durante la semana y estarán desde el arranque.

Mineiro busca revancha tras dos finales internacionales perdidas

Atlético Mineiro llega a la final con algunas dudas futbolísticas y la necesidad de recuperar la versión que lo llevó hasta la definición continental. El equipo dirigido por Eduardo Domínguez atraviesa un cierre de año irregular: después de conseguir la clasificación, encadenó cinco derrotas consecutivas entre el Brasileirão y la Copa de Brasil, competencia en la que quedó eliminado en semifinales frente a Grêmio.

Con respecto a la Sudamericana, el camino del conjunto de Belo Horizonte hacia la final tuvo varios obstáculos. En octavos de final dejó atrás a Red Bull Bragantino con un global de 3-2, mientras que en cuartos protagonizó una serie electrizante ante el Santos de Neymar. Luego de caer 2-0 en Vila Belmiro, se impuso por 4-2 en el Arena MRV y consiguió el pasaje a semifinales en los penales. Allí se enfrentó a Montevideo City Torque, al que goleó 3-0 en Brasil y, pese a perder 2-0 en la revancha disputada en el Centenario, logró sostener la ventaja para meterse en la definición.

Atlético Mineiro

La final ante Boca también tendrá un significado especial para el Galo, que disputará su tercera definición internacional consecutiva. En 2024 alcanzó la final de la Copa Libertadores, pero cayó ante Botafogo, mientras que en 2025 volvió a quedarse a las puertas de la gloria al perder por penales frente a Lanús en la definición de la Copa Sudamericana.

Pese a los altibajos colectivos, Mineiro cuenta con un plantel repleto de nombres de jerarquía internacional. Éverson aporta seguridad bajo los tres palos, mientras que Renan Lodi ofrece proyección por el sector izquierdo. En la mitad de la cancha, el colombiano Kevin Castaño, Fred y Maycon conforman un mediocampo con equilibrio y despliegue. Por su parte, el argentino Tomás Cuello, Bernard y el delantero Mateo Cassierra integran un tridente ofensivo con variantes y capacidad para lastimar.

Boca vs Atlético Mineiro: las posibles formaciones

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Sebastián Villa.

Atlético Mineiro: Éverson; Natanael, Vitão, Lyanco, Renan Lodi; Kevin Castaño, Maycon, Fred; Tomás Cuello, Bernard y Mateo Cassierra.

Estadísticas y Minuto a Minuto

FMZ