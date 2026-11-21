El fútbol tiene esa capacidad única de construir puentes invisibles entre épocas que parecen ajenas. Este sábado desde las 19:30, cuando Boca y Atlético Mineiro salten al renovado estadio Metropolitano de Barranquilla para definir la Copa Sudamericana 2026, no solo estará en juego la gloria continental.

En el aire del Caribe flotará también el recuerdo de una noche de julio de hace exactamente 33 años, la única vez que ambos clubes se miraron a los ojos con un trofeo internacional de por medio.

Boca vs Mineiro, la gran final de la Copa Sudamericana

Para encontrar aquel antecedente hay que retroceder hasta julio de 1993, en la primera edición de la extinta Copa de Oro Nicolás Leoz. Aquel certamen impulsado por la Conmebol reunía a los campeones vigentes de sus distintas competencias regionales

Boca llegaba como dueño de la Copa Master de Supercopa 1992, Atlético Mineiro lo hacía como ganador de la Copa Conmebol, San Pablo como campeón de la Libertadores y Cruzeiro como monarca de la Supercopa.

El contexto interno en la Ribera era todo menos calmo. Bajo la presidencia de Antonio Alegre y Carlos Heller, el club atravesaba una etapa de reordenamiento tras la inesperada salida de Óscar Washington Tabárez, quien meses antes había cortado once años de sequía en el ámbito local con el Apertura 1992, y una limpieza de plantel que se había llevado puesto a referentes como Blas Giunta.

Con el profesor Jorge Habegger recién asumido como director técnico, el vestuario convivía además con las recordadas tensiones internas que dividían las aguas entre Fernando Navarro Montoya y Alberto Márcico.

Por qué Boca y Atlético Mineiro se juegan mucho más que un título en la final de Barranquilla

El camino a la gloria de 1993 y el gol inolvidable del Colo

Aun en medio de esa transición, aquel equipo sacó chapa copera desde las semifinales. El primer partido fue nada menos que el poderoso San Pablo.

Tras imponerse 1-0 en La Bombonera con un gol agónico de Manteca Martínez, Boca viajó al Pacaembú para una revancha dramática: el uruguayo Gustavo Matosas igualó la serie a menos de 20 minutos del cierre y forzó el alargue bajo la novedosa regla del gol de oro. Apenas iniciado el alargue, el propio Manteca definió mano a mano para darle el pase a la final por muerte súbita.

En la definición esperaba un Atlético Mineiro que venía de eliminar a Cruzeiro por penales en el clásico de Belo Horizonte. La serie decisiva se jugó a doble partido y empezó el 14 de julio en el Mineirão ante más de 30.000 espectadores.

Allí, el planteo táctico de Habegger priorizó el orden y la solidez defensiva: con una tarea sobresaliente del Mono Navarro Montoya y una zaga firme encabezada por Juan Simón y Carlos Moya, el Xeneize resistió los duros golpes brasileños y se llevó un 0-0 clave a Buenos Aires.

Tan solo ocho días más tarde, el 22 de julio, La Bombonera lució colmada para la revancha frente al equipo dirigido por Mussula.

En un partido cerrado, áspero y de pocos espacios, el partido se destrabó recién a los ocho minutos del segundo tiempo: tras una pelota parada desde el sector derecho, Carlos Javier Mac Allister irrumpió en el área y conectó un cabezazo más que histórico contra el arco de Luís Henrique.

Boca sostuvo la ventaja y levantó un trofeo oficial que, si bien en su momento fue mirado de reojo, terminó pesando en la vitrina internacional que el club engrosaría años después.

La conexión con Arruabarrena y el presente en Barranquilla

Más de tres décadas después, la historia vuelve a cruzarlos con otro formato, a partido único y en cancha neutral, y con realidades muy distintas, pero con un protagonista que une ambas puntas de la línea del tiempo.

En aquel plantel campeón de 1993 daba sus primeros pasos como juvenil un lateral izquierdo llamado Rodolfo Arruabarrena. Aunque el Vasco no llegó a ser citado en ninguno de los partidos de aquella copa, respiró desde adentro lo que significaba festejar un título continental frente al Galo.

Hoy, 33 años más tarde, Arruabarrena es el capitán que dirige un barco Xeneize que llegó a esta instancia tras caer desde la fase de grupos de la Libertadores y que busca cortar una sequía de 18 años sin títulos internacionales.

El Vasco Arruabarrena, el timonel del barco Xeneize

Con la tranquilidad de haber quebrado ya la racha de tres años sin vueltas olímpicas locales tras quedarse con la Tabla Anual, y con la final de la Copa Argentina y la definición del Clausura 2026 todavía en el horizonte, el DT moldeó un equipo competitivo a su medida.

Los números globales muestran un historial parejo, pero favorable al conjunto argentino: se enfrentaron ocho veces, con tres triunfos de Boca, cuatro empates y una sola victoria de Mineiro. Sin embargo, cuando hubo una copa en juego, la balanza se inclinó hacia la Ribera.