A menos de 24 horas de saltar al campo de juego en Barranquilla para definir la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro, Boca brindó su conferencia de prensa oficial en la voz de dos de sus máximos referentes: Leandro Paredes y Rodolfo Arruabarrena.

Con serenidad pero con la ambición intacta, tanto el mediocampista como el director técnico coincidieron en que el carácter, la concentración en los detalles y la capacidad de disfrutar el evento serán determinantes para levantar el trofeo.

Por qué Boca y Atlético Mineiro se juegan mucho más que un título en la final de Barranquilla

La respuesta especial de Paredes y Arruabarrena para 442

Ante la consulta de 442, el capitán xeneize dejó en claro cómo baja línea hacia el resto del plantel en la previa de un compromiso que paraliza al mundo Boca, haciendo hincapié en la jerarquía de la institución y en el reciente título obtenido en el ámbito local.

"Trato de transmitir confianza. No es fácil pasar por lo que estamos pasando, hemos sido campeones hace muy poco, hay que disfrutar y saber que estamos en el equipo más grande de todo Sudamérica. Trato de transmitir actitud y confianza", aseguró Paredes ante el micrófono de este medio.

En la misma sintonía respondió el Vasco Arruabarrena, quien respaldó la postura de su referente y remarcó la necesidad de controlar los nervios antes del inicio: "Acá lo importante es disfrutar, como dice Leandro. Tratar de mantener la ansiedad y tener siempre la ilusión de pelear hasta el último momento".

Paredes: el sueño de ganar con su club y la resiliencia del grupo

El volante de la Selección Argentina reconoció que, pese a haber disputado partidos definitorios de enorme magnitud en su carrera, esta final tiene un condimento emocional único por su sentido de pertenencia.

"Soy un privilegiado de jugar con el club del cual soy hincha y eso es especial. Soñé con jugar finales internacionales con esta camiseta y poder vivirla es una alegría enorme", destacó.

Además, valoró la fortaleza anímica del vestuario para sobreponerse a los golpes del año: "Hemos sufrido el golpe de quedar afuera de la Libertadores, pero a pesar de eso el grupo se levantó y se ilusionó de vuelta. Nos hemos transformado en un grupo que sabe lo que quiere".

Sobre el desarrollo del juego, sintetizó: "El que tenga más personalidad y cometa menos errores será el que más chances tenga de ganar".

Por último, le restó importancia a las críticas externas ("Me influye muy poco lo que se hable, sabía antes de venir que iba a pasar") y destacó el apoyo de la gente: "El hincha de Boca hace un esfuerzo todo el año para estar más allá de cualquier dificultad. Haremos lo imposible para darles una alegría".

Arruabarrena: "Tengo jugadores inteligentes con los que iría a la guerra"

Por su parte, el entrenador xeneize evitó hablar de revanchas personales respecto de su primer ciclo y puso el foco en el presente futbolístico de su equipo: "Estamos en un club donde hay que ser protagonistas y ganar títulos. Queremos seguir haciendo historia".

Consultado sobre la propuesta táctica frente al conjunto brasileño, el Vasco subrayó el temple de sus dirigidos: "A nosotros nos gusta tener la pelota y el control, pero en estos partidos hay momentos para todo. Tengo jugadores inteligentes con los cuales iría a la guerra. Hemos demostrado este semestre que sabemos jugar este tipo de finales".

Finalmente, Arruabarrena confirmó que cuenta con todo el plantel a disposición, tras recuperar a algunos futbolistas tocados, y cerró con una confesión personal sobre la charla técnica previa al encuentro.

"Espero hacerla como entrenador y que no me salga lo de hincha, porque si no, no la voy a terminar. Hay que dejar las emociones a un lado y enfocarse en el partido", cerró el técnico.

FMZ