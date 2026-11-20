Liga Profesional da inicio este viernes 20 de noviembre a la cuarta edición de los Playoffs bajo el renovado formato Apertura-Clausura, y tras las 16 fechas de Fase de Zonas son 16 los clubes que pelearán por el título, con los otros 14 ya eliminados y sin actividad doméstica en lo que queda de año. Vélez y Belgrano, campeón defensor, levantan el telón en Liniers.

Cuadro de Playoffs del Clausura 2026

El cuadro de octavos de final se diagramó por las posiciones en la que los equipos finalizaron la instancia regular, con todos los enfrentamientos entre la Zona A y Zona B. Los primeros se cruzan con los octavos, los segundos con los séptimos y así sucesivamente, con ventaja de localía para los mejores ubicados.

El formato que ilusiona a todos: así se juegan los octavos de Playoffs

Todos los duelos se jugarán a partido único, con prórroga en caso de igualdad y penales como última instancia de definición. La ventaja de la localía resultó un arma de doble filo en la construcción de este nuevo formato, con la presión de un estadio lleno jugando algunas veces en contra de los dueños de casa. En el Apertura 2025, primer torneo bajo este formato, los cuatro locales quedaron eliminados en instancias de cuartos de final. En el Clausura de ese año, cinco dueños de casa se quedaron afuera en octavos de final, y otros dos en cuartos.

Platense ganó el Apertura 2025 sin jugar ningún partido como local en Playoffs

El Apertura 2026 tuvo una sangría de locales en octavos de final, con cinco eliminados, pero la tendencia se revirtió por completo en cuartos de final, donde clasificaron los cuatro dueños de casa. La estadística marca un dato demoledor: ningún equipo que inició como local en los Playoffs logró consagrarse campeón bajo este formato.

La inclusión del alargue como primera instancia de definición a partir del Clausura 2025 tampoco inclinó la balanza, con dos locales y dos visitantes ganando en las prórrogas hasta aquí disputadas.

Boca comenzó su preparación en Barranquilla para la final de la Copa Sudamericana

Vale recordar que la localía se mantiene para el equipo mejor ubicado tanto en cuartos como en semifinales, con la final disputándose en el Único de La Plata con presencia de ambas parcialidades. A partir de los próximos Playoffs, los del Apertura 2027, la instancia de semifinales también será con sede neutral.

Estudiantes ganó el Clausura 2025 tras finalizar octavo en su zona

El Clausura 2026 otorga un título de liga, pese a sus claras características de copa, y quien se consagre será el tercer campeón de liga del año 2026, tras Belgrano y Boca.

El camino de Boca y River en los Playoffs

Boca Juniors y River Plate van por lo que todavía no lograron, consagrarse campeón vía Playoffs. El Xeneize, flamante campeón del título anual, será el último en presentarse como consecuencia de su participación en la final de la Copa Sudamericana 2026.

Boca podría sumar dos títulos de liga en poco más de un mes

Boca recibirá a Independiente Rivadavia el próximo miércoles 25, enfrentando a un rival que viene con el ánimo para abajo tras perder la Recopa Argentina con Estudiantes. El ganador de la llave se enfrentará con Gimnasia de La Plata o Newell’s. El equipo del Vasco será local de cualquier equipo que enfrente hasta la final con la excepción de Rosario Central, quien fue líder de la otra zona. Boca recién podría cruzarse con el Canalla en semifinales.

River quiere revancha en Playoffs

Por su parte, River Plate, finalista del Apertura 2026, se juega a todo o nada la chance de cerrar con puño apretado un mal año. El Millonario iniciará su camino ante el complicado Lanús, contra quien ya tuvo batallas de eliminación directa, y luego, en caso de avanzar, tendrá el desafío de visitar a Instituto, líder de su zona, o recibir a Huracán, quien lo venció hace pocos meses en el Monumental.

El Tribunal de Disciplina le redujo la sanción a Gonzalo Montiel: cuándo volverá a jugar en River

El equipo de Leo Ponzio solo podría ser local en cuartos de final ante Huracán, mientras que en instancia de semifinales jugaría en casa ante Belgrano o Independiente, o como visitante de Argentinos Juniors o Vélez.

Así se jugarán los octavos de final de Playoffs

Viernes 20 de noviembre

20.00 Vélez (3A) - Belgrano (6B) (TNT Sports)

Árbitro: Yael Falcón Pérez

VAR: Héctor Paletta

Sábado 21 de noviembre

15.00 Defensa y Justicia (4A) - Barracas Central (5B) (ESPN Premium)

Árbitro: Pablo Echavarría

VAR: Bryan Ferreyra

17.00 Argentinos (2B) - Independiente (7A) (TNT Sports)

Árbitro: Jorge Baliño

VAR: Fernando Echenique

Domingo 22 de noviembre

16.00 Rosario Central (1B) - Gimnasia (Mza.) (8A) (ESPN Premium)

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

VAR: Germán Delfino

19.00 River (4A) - Lanús (5B) (TNT Sports)

Árbitro: Pablo Dóvalo

VAR: Gastón Monsón Brizuela

22.00 Instituto (1A) - Huracán (8B), en el Estadio Mario Alberto Kempes (ESPN Premium)

Árbitro: Darío Herrera

VAR: Yamil Possi

Lunes 23 de noviembre

17.00 Gimnasia (3B) - Newell’s (6A) (TNT Sports) Árbitro: Nicolás Ramírez

VAR: Sebastián Habib

Miércoles 25 de noviembre

21.00 Boca (2A) - Ind. Rivadavia Mza. (7B) (ESPN Premium)

Árbitro: Luis Lobo Medina

VAR: José Carreras