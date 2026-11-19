“Este fin de semana habrá que bancar de vuelta, cuando me baje del auto vamos a estar ahí pendientes”, aseguró Franco Colapinto en diálogo con los canales oficiales de la Fórmula 1 y en vísperas a iniciar su participación en el Gran Premio de Las Vegas.

Franco Colapinto contó cómo vivió la consagración de Boca en Tabla Anual y el Superclásico

El piloto argentino recordó que “estuvo a full” con el Boca vs River del pasado 1 de noviembre y que le actualizaron el resultado en plena bandera roja del Gran Premio de México. “Volvió a subir al auto motivado”, contó tras el triunfo Xeneize.

Franco Colapinto en Las Vegas

Colapinto también destacó que vivió la consagración en la Tabla Anual mientras disputaba otro Gran Premio, el de Brasil. En esa oportunidad, acompañado por el productor argentino Bizarrap: “Es de Vélez pero estuvo ahí con Boca a full, me bancó y estuvo haciendo fuerza también”.

Franco Colapinto y una gran noticia en Alpine para el Gran Premio de Las Vegas: mejora en el motor

Horarios para Argentina del GP de Las Vegas/Nevada

Las Vegas se sale del cronograma habitual: la actividad comienza el jueves y finaliza el sábado por la noche con la carrera.

Jueves 19

FP1 21:30

Viernes 20

FP2 01:00

FP3 21:30

Sábado 21

Qualy 01:00

Domingo 22

Carrera 01:00