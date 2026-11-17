En plena semana previa al partido de octavos de final del Clausura 2026 entre River y Lanús, se confirmó que Aníbal Moreno pasará por el quirófano y no volverá a competir en lo que queda de año. El mediocampista de 27 años es baja en Ponzio desde el pasado 25 de octubre, cuando fue titular y salió apenas pasado el cuarto de hora del partido ante Racing.

Leo Ponzio se queda sin Moreno para Playoffs

Moreno se resintió ese día de sus dolores lumbares y desde entonces no pudo superarlos, ni sumó minutos oficiales. El futbolista probó con bloqueos que no funcionaron y este martes 17 de noviembre se decidió la operación, a realizarse en los próximos días.

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Qué tiene Aníbal Moreno y cuándo podrá volver a estar disponible

Moreno convive con una discopatía lumbar que puede ser tratada con métodos no quirúrgicos, pero que en este caso no funcionaron, empujando la decisión de operación. En River esperan que pueda estar a la par de sus compañeros en el inicio de la pretemporada 2027.

Aníbal Moreno, uno de los principales refuerzos de River en 2026

El volante que llegó como uno de los principales refuerzos para este año cerró su primera campaña en River Plate con 33 partidos disputados, y sin goles a favor.

River recibe a Lanús por los Playoffs del Clausura 2026

River Plate iniciará los Playoffs recibiendo por octavos de final al Club Lanús el próximo domingo 22 de noviembre desde las 19hs y con el arbitraje de Pablo Dóvalo.

El Millonario debe ganar para no poner punto final a su temporada, y seguir compitiendo en cuartos de final. En caso de avanzar de ronda, River será visitante de Instituto o local de Huracán.