La cuenta regresiva hacia la gloria eterna suma su último capítulo. De cara a la gran definición de la Copa Libertadores 2026, la Conmebol dio a conocer oficialmente la terna arbitral que conducirá las acciones de la final entre Estudiantes de La Plata y Palmeiras.

Cabe destacar que el partido se disputará el próximo sábado 28 de noviembre a partir de las 17:00 horas argentinas en el mítico Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay.

Estudiantes vs Palmeiras, la final de la Copa Libertadores 2026

Para semejante cita, el ente sudamericano apostó por una delegación integrada por jueces venezolanos y colombianos, encabezada por Jesús Valenzuela.

Cómo le fue a Estudiantes con Jesús Valenzuela

La designación del venezolano trae consigo un registro sumamente parejo para el conjunto comandado por Alexander Medina, aunque con un recuerdo muy fresco de puro dramatismo en esta misma edición de Libertadores.

En el historial general, Valenzuela arbitró al Pincha en cinco oportunidades, con un saldo equilibrado de dos victorias, dos empates y apenas una caída. Sin embargo, el antecedente más resonante ocurrió hace pocas semanas, en la revancha de los cuartos de final frente a Corinthians en San Pablo.

Jesús Valenzuela

Aquella noche en el Neo Química Arena, donde Estudiantes se impuso por 1-0 para sellar la serie (2-1 global), el juez fue llamado por el VAR, a cargo de Juan Soto, quien repetirá función en la final, en el último suspiro del partido y sancionó un penal para los brasileros por una mano de Leandro González Pírez. Para alivio de todo La Plata, Memphis Depay desvió su remate por encima del travesaño y el boleto a semifinales viajó rumbo a la Argentina.

Como contrapartida, los números de Palmeiras con el árbitro venezolano invitan a la cautela: el Verdão acumula un invicto de siete encuentros bajo su órbita, cosechando seis triunfos y una sola igualdad.

Además, Valenzuela ya cuenta con experiencia en definiciones entre clubes argentinos y brasileños, habiendo dirigido la vuelta de la Recopa Sudamericana 2025 en la que Racing venció 2-0 a Botafogo.

La terna arbitral completa para Estudiantes vs Palmeiras

Árbitro principal: Jesús Valenzuela (Venezuela)

Árbitro asistente 1: Jorge Urrego (Venezuela)

Árbitro asistente 2: Tulio Moreno (Venezuela)

Cuarto árbitro: Alexis Herrera (Venezuela)

Quinto árbitro: Jhon Gallego (Colombia)

VAR: Juan Soto (Venezuela)

AVAR 1: Yender Herrera (Venezuela)

AVAR 2: Alexander Guzmán (Colombia)

AVAR 3: David Rodríguez (Colombia)

FMZ