La selección de Portugal comienza una nueva etapa sin Cristiano Ronaldo. Después de 23 años, 234 partidos y 146 goles, el delantero anunció su despedida del equipo nacional y dejó un lugar importante dentro de un plantel que deberá acostumbrarse a jugar sin su máxima figura. Sin embargo, el recambio no parece ser un problema de nombres: el equipo cuenta con futbolistas de primer nivel y una generación que empieza a tener mayor protagonismo.

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Entre los principales candidatos a tomar las riendas aparecen Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Vitinha y Rúben Dias. Todos tienen experiencia internacional y recorrido en los equipos más importantes de Europa. A ellos se suma João Neves, que con su juventud ya se ganó un lugar en el mediocampo portugués. Son algunos de los nombres que deberán asumir una responsabilidad mayor en esta nueva etapa.

En ataque, uno de los futbolistas que puede aprovechar la salida de Cristiano es Gonçalo Ramos. El delantero del Milan ya conoce lo que significa jugar en la selección y tendrá una oportunidad para ganar continuidad. También aparecen Rafael Leão, Pedro Neto, João Félix y Francisco Trincão, alternativas que le ofrecen a Jorge Jesus distintas características para renovar el frente ofensivo.

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Pero Portugal también tiene proyectos interesantes para mirar a futuro. Rodrigo Mora y Geovany Quenda son dos de los jóvenes que despiertan expectativas. El primero, mediapunta surgido en Porto y actualmente en Roma, se destaca por su creatividad y capacidad para jugar entre líneas. Quenda, por su parte, es un extremo de 19 años que llegó al Chelsea en este mercado y busca hacerse un lugar en el seleccionado mayor. En la última convocatoria también aparecieron Mateus Fernandes, Carlos Forbs y Gustavo Varela, otros nombres para seguir.

El desafío del técnico Jorge Jesús, será encontrar el funcionamiento de un equipo que ya no tendrá a Cristiano como referencia principal. Portugal cuenta con una base importante, jugadores con experiencia y jóvenes que empiezan a pedir pista.

Al igual que la selección Argentina, Portugal sufrió una derrota inesperada en el debut de la selección sin su referente (4-0 vs Dinamarca), pero tiene jugadores de mucha experiencia internacional y cuenta con varios jóvenes muy talentosos a lo largo de Europa. El paralelismo se traza solo, y luego de que los dos mejores jugadores las últimas décadas se retiren de su selección, ambos comienzan un proceso de reconstrucción similar. Lionel Messi y Cristiano Ronaldo hasta retirados siguen marcado agenda y haciendo historia.