Portugal bajó el telón de la fase de grupos de la Nations League a puro espectáculo. En un partido vibrante y de golpe por golpe disputado en territorio británico, el seleccionado luso derrotó 3-2 a Gales por la última jornada y aseguró el primer puesto del Grupo D con 15 puntos, superando en la tabla a Dinamarca, Noruega y al propio combinado galés.

Un primer tiempo a pura acción y cuatro goles

El trámite comenzó sin respiro y con ambos equipos apostando al golpe por golpe. La visita golpeó primero a los 11 minutos, cuando Bruno Fernandes sacó un derechazo desde afuera del área, tras una mala salida galesa y una asistencia de João Neves, para estampar el 1-0.

Sin embargo, la alegría portuguesa duró apenas un suspiro: a los 13, tras una buena tapada inicial de Diogo Costa ante Harry Wilson, David Brooks capturó el rebote en el centro del área y definió de zurda para firmar el 1-1.

El ritmo frenético tuvo otro pico de emoción sobre el cierre de la etapa inicial. A los 40, Brooks volvió a ser protagonista al asistir a Sorba Thomas, quien no perdonó dentro del área para dar vuelta el marcador en favor de los locales.

No obstante, cuando parecía que Gales se iba al descanso en ventaja, apareció Pedro Neto a los 43 para empujar un preciso centro de Trincão y sentenciar el 2-2 parcial antes del entretiempo.

Portugal lo ganó en el segundo tiempo

En el complemento, la intensidad no mermó y el arco galés volvió a temblar cerca de la hora de juego con un remate al poste izquierdo de Pedro Neto. Ante la paridad, el banco portugués movió piezas clave con los ingresos de João Félix y Carlos Forbs, una apuesta que terminaría siendo determinante.

A los 70, Forbs se vistió de héroe al conectar un remate bajo de zurda desde el corazón del área, junto al palo izquierdo, para volver a poner en ventaja a los lusos por 3-2.

No obstante, el cierre se tiñó de dramatismo para la visita. Apenas cuatro minutos después del gol, Pedro Neto vio la segunda tarjeta amarilla por juego peligroso y dejó a Portugal con diez futbolistas para afrontar el tramo final.

Con superioridad numérica, Gales inclinó la cancha y asedió el área rival mediante aproximaciones de Rubin Colwill, Ben Davies, Sorba Thomas y un zurdazo de Harry Wilson que pasó besando el palo. Pese al sufrimiento, la defensa portuguesa resistió el embate y celebró tres puntos de oro para quedarse con lo más alto del grupo.

FMZ