Con apenas 45 minutos en cancha le alcanzó para adueñarse de la noche cordobesa. Nico Paz firmó un doblete de alto vuelo en la goleada por 7-0 de la Selección Argentina sobre Costa Rica y ratificó por qué es el nombre propio que más ilusiona en el arranque de la era post Lionel Messi.

Sin embargo, más allá de su peso futbolístico en el esquema de Lionel Scaloni, hay una incógnita que sobrevuela cada presentación del equipo y que todavía no tiene resolución oficial: quién asumirá la responsabilidad de llevar la mítica camiseta número 10 que quedó libre tras la despedida del astro rosarino en octubre.

Nico Paz, la perla de la Selección Argentina

Nico Paz brilla con la Selección Argentina: doblete ante Costa Rica

¿Nico Paz hereda la 10? Su respuesta

Consultado al respecto una vez finalizado el encuentro en el Mario Alberto Kempes, el jugador del Como de Italia evitó alimentar especulaciones y respondió con total naturalidad.

"La verdad es que no pienso en eso. Yo pienso en disfrutar días como hoy y divertirme en el campo, porque es lo que más amo: jugar al fútbol y representar a tanta gente con la Selección. Quiero seguir haciendo eso", explicó el chico de 22 años.

Más allá de quitarse presión respecto al dorsal, el volante ofensivo valoró el gran momento personal que atraviesa con la celeste y blanca y destacó la jerarquía del plantel para potenciar su juego.

"Estoy muy feliz, representar a esta camiseta siempre es lo máximo, y más con todo el cariño de la gente. Poco a poco me voy encontrando mejor y divirtiéndome adentro de la cancha. Tenemos un equipo de una calidad increíble y eso hace las cosas mucho más fáciles", detalló el nacido en España.

Cabe destacar que sus números respaldan su irrupción como pieza clave del recambio. Paz alcanzó los cinco goles desde la final mundialista perdida en Nueva Jersey y se consolidó como el máximo artillero del ciclo en ese tramo, tras haber convertido también ante Bolivia, Burkina Faso y Benín. ¿Será el heredero de la 10?

FMZ