El ofensivo de 22 años, Nico Paz, moldeó el resultado ante Costa Rica marcando dos goles durante el primer tiempo de la Selección Argentina. El futbolista de Como no solo asume el rol táctico en el lugar de la cancha donde ya no está Lionel Messi, sino que además también aporta goles.
Paz culminó con un bien colocado zurdazo una buena combinación entre Julián y Enzo Fernández, quien lo asistió de taco para el 1-0. Más tarde, cerca del descanso, Paz armó la individual entre dos marcadores y mostró recursos con pierna derecha, cruzando un potente remate para el 3-0 parcial.
Los números de Nico Paz con la Selección Argentina
Nico Paz disputa ante Costa Rica su partido número 16 con la Selección Argentina, y con su primer doblete alcanzó los 6 goles.
La Selección Argentina ante otra discreta convocatoria en el Mario Alberto Kempes de Córdoba
Paz es el futbolista más destacado en el cierre del año, marcando cinco goles en los últimos cinco amistosos de la Selección Argentina en la temporada 2026.