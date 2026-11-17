A cuatro días de haber caído 2-1 frente a Uruguay en La Bombonera, la Selección Argentina sale nuevamente a la cancha esta noche para medirse ante Costa Rica, en el marco del segundo compromiso amistoso de la fecha FIFA de noviembre. Si bien la delegación nacional tenía programado aterrizar en Córdoba el lunes, las adversas condiciones climáticas obligaron a reprogramar el traslado, concretándose finalmente este martes al mediodía.

Argentina vs. Costa Rica, por un amistoso internacional: horario, TV y posibles formaciones

Apenas pisaron suelo cordobés, los futbolistas se trasladaron rumbo al hotel Quorum, donde una multitud de simpatizantes aguardaba para brindarles su apoyo. En un clima de total euforia, los jugadores retribuyeron la espera acercándose al vallado para firmar camisetas y tomarse fotografías, siendo Enzo Fernández y Emiliano "Dibu" Martínez quienes más minutos dedicaron al contacto con el público.

La emoción quedó reflejada en las cuentas oficiales del combinado nacional, que publicaron un mensaje de gratitud: “El hincha argentino es incondicional ¡Gracias por este cariño, Córdoba!“.

Un cierre de año con recambio y despedida

El duelo en el estadio Mario Alberto Kempes bajará el telón de la actividad oficial de la Albiceleste en este 2026 y servirá como banco de pruebas para que Lionel Scaloni continúe consolidando la renovación del plantel en esta etapa posterior al retiro de Lionel Messi. Con la intención de revertir la imagen tras el traspié en el clásico rioplatense, el entrenador adelantó que habrá rotación en la alineación titular.

“Emiliano (Martínez) va a atajar. En el partido anterior era un riesgo y confiamos en Gero (Rulli). Vamos a hacer cuatro o cinco cambios, dependerá del último entrenamiento nuestra idea”, explicó el director técnico en conferencia de prensa, confirmando además la vuelta del arquero marplatense al once inicial.

Más allá de lo futbolístico —con un historial favorable de cinco triunfos y dos empates en siete cruces previos ante los centroamericanos—, la jornada tendrá una fuerte carga emotiva para el cuerpo técnico: marcará el último partido de Walter Samuel como ayudante de campo. Luego de ocho años acompañando el proyecto desde sus inicios, el exzaguero dará un paso al costado para iniciar a partir de enero su propio camino como entrenador principal.

La probable formación de Argentina vs. Costa Rica

De acuerdo a los ensayos realizados por el cuerpo técnico, la Albiceleste saltaría al campo de juego con: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico o Román Vega; Nicolás Paz, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández; Gianluca Prestianni, Julián Álvarez y Matías Soulé. DT: Lionel Scaloni.

El encuentro amistoso entre la Selección Argentina y Costa Rica comenzará este martes a las 20:00 horas en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. La transmisión televisiva estará a cargo de TyC Sports y Telefe.

BP