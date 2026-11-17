La Selección Argentina atraviesa un nuevo cierre de etapa dentro de su estructura de trabajo. Luego del encuentro amistoso que el combinado nacional disputará este martes frente a Costa Rica, Walter Samuel pondrá fin a su labor como asistente técnico para dar el salto definitivo y comenzar su propia trayectoria como entrenador principal.

El exzaguero central, que se sumó al proyecto desde el primer día en 2018, cumple así con un anhelo personal de liderar un plantel por cuenta propia, dejando atrás una de las etapas más gloriosas del fútbol argentino.

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El emotivo mensaje de Lionel Scaloni

En la antesala del compromiso internacional, Lionel Scaloni oficializó la partida de uno de sus laderos de máxima confianza, resaltando tanto su profesionalismo como el lazo personal que los une. "En principio, como ya nos había adelantado, va a empezar su carrera solo", explicó el director técnico albiceleste al ser consultado sobre el futuro inmediato de su colaborador.

Más allá de lo estrictamente futbolístico, el conductor de la Scaloneta no ocultó su emoción por la partida de quien fue su mano derecha durante los últimos años. "Agradecimiento eterno para alguien que es mi amigo", sostuvo Scaloni, y agregó un sentido deseo para lo que viene: "Le deseo lo mejor porque fue una parte importantísima de este cuerpo técnico. Le agradezco lo que nos dio, lo aprecio un montón".

Walter Samuel, Lionel Scaloni y Pablo Aimar

Una pieza clave en la época dorada

Desde su desembarco en el predio de Ezeiza en 2018, el aporte del "Muro" resultó determinante en la pizarra del seleccionado. Su jerarquía como exjugador de élite y su lectura defensiva fueron fundamentales en el armado táctico diario, asumiendo un rol protagónico en la planificación y ejecución de las jugadas de pelota parada.

Su salida cierra un ciclo envidiable en términos deportivos, habiendo sido parte esencial en la obtención de cuatro títulos históricos: las Copas América de 2021 y 2024, la Finalissima 2022 y la Copa del Mundo en Qatar 2022.

Walter Samuel

Cómo queda conformado el cuerpo técnico de la Selección Argentina

Ante la vacante que deja Samuel tras el duelo frente al conjunto centroamericano, el cuerpo técnico nacional optará por la austeridad y el reacomodamiento interno, descartando la llegada de un nuevo integrante en el corto plazo.

"En principio no vamos a sumar a nadie por Samuel. Creemos que podemos seguir así. Tenemos gente en Juveniles que nos pueden dar una mano en el futuro, pero en principio seguimos así", aclaró Scaloni respecto a la reestructuración de su equipo.

De este modo, la conducción de la Selección Argentina quedará respaldada por Pablo Aimar y Roberto Ayala en la función de ayudantes de campo, Martín Tocalli en el entrenamiento de arqueros, Matías Manna a cargo del análisis de video y Luis Martín liderando la preparación física.

BP