La Selección Argentina bajará el telón de su calendario 2026 este martes desde las 20:00, cuando enfrente a Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. El amistoso internacional servirá no solo para despedir el año ante su público, sino también para empezar a delinear definitivamente el funcionamiento de una nueva era tras doce meses cargados de emociones fuertes y transiciones profundas.

Sin Messi y después de una sorpresiva derrota, la Selección Argentina buscara señales de su nueva identidad ante Costa Rica

Cómo llega la Selección Argentina al último partido del año ante Costa Rica

El conjunto albiceleste arriba al compromiso ante los centroamericanos con la necesidad de reencontrarse con el triunfo luego de la caída por 2-1 frente a Uruguay del pasado viernes en La Bombonera. Aquel encuentro representó un quiebre simbólico: fue el primer partido oficial o amistoso tras el retiro de Lionel Messi. Pese a dominar la posesión y contar con el descuento de Julián Álvarez tras una asistencia de Gianluca Prestianni, Argentina pagó caro las desatenciones defensivas en el inicio del complemento y cortó una racha positiva.

De cara al choque ante el seleccionado dirigido por Bryan Ruiz —que viene de caer 2-0 ante Ecuador—, Lionel Scaloni evalúa introducir variantes para seguir probando piezas. Se perfilan los ingresos de Agustín Giay en el lateral derecho, la duda entre Nicolás Tagliafico y Román Vega por la banda izquierda, y una delantera renovada con Matías Soulé y Gianluca Prestianni acompañando a Julián Álvarez.

Lionel Scaloni al frente de la Selección Argentina

El balance del 2026: de la ilusión mundialista a la espina de la final

En términos estadísticos, el año de la Selección muestra números contundentes: sobre 16 partidos disputados hasta la fecha entre amistosos y competencia oficial, cosechó 14 victorias y apenas dos derrotas. Sin embargo, el análisis futbolístico y emocional del 2026 está atravesado por la Copa del Mundo disputada en Estados Unidos, México y Canadá.

Argentina completó un torneo de alto vuelo, superando con autoridad la fase de grupos ante Argelia (3-0), Austria (2-0) y Jordania (3-1), y dejando en el camino en fases eliminatorias a Cabo Verde (3-2 en tiempo extra), Egipto (3-2), Suiza (3-1 en alargue) e Inglaterra en semifinales (2-1).

El sueño del bicampeonato se esfumó recién en el partido decisivo del 19 de julio en East Rutherford, donde cayó 1-0 en tiempo suplementario frente a España. Esa final perdida dejó el sabor amargo de haber estado a minutos de repetir la gloria, aunque ratificó la vigencia competitiva del ciclo.

Selección Argentina, subcampeona del Mundial 2026

El adiós de Lionel Messi y el inicio de una nueva etapa

Superado el impacto de la final mundialista, el segundo semestre trajo consigo el momento más esperado y temido por los hinchas: la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina. El 6 de octubre, en un estadio Monumental colmado, el capitán jugó su último encuentro con la camiseta celeste y blanca en la goleada 3-0 frente a Benín, cerrando una trayectoria irrepetible.

Lejos de dar un paso al costado tras la salida del máximo referente, Lionel Scaloni confirmó su continuidad al frente del cuerpo técnico con el objetivo explícito de encabezar el recambio generacional rumbo al próximo ciclo.

Despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina

La renovación de Scaloni y las caras nuevas

La gira de amistosos posteriores al Mundial —con goleadas ante Bolivia (4-0), Burkina Faso (7-0) y Benín (3-0) antes del tropiezo frente a la Celeste— funcionó como banco de pruebas para la sangre joven que empieza a pedir pista en la Mayor.

En este 2026 se consolidaron nombres que ya dejaron de ser apuestas a futuro para convertirse en opciones reales de titularidad, encabezados por Nico Paz, Gianluca Prestianni, Matías Soulé y Franco Mastantuono. A ellos se sumaron convocatorias y minutos importantes para defensores y mediocampistas jóvenes como Agustín Giay, Román Vega, Valentín Barco, Valentín Gómez, Aaron Anselmino, Ezequiel Fernández, Máximo Perrone y el delantero Santiago Castro.

Con la base campeona del mundo aún sosteniendo la estructura —con referentes como Emiliano Martínez, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Julián Álvarez—, el amistoso de este martes frente a Costa Rica será la última prueba del año para ajustar piezas y empezar a construir el futuro sin el "10".