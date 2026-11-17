La Selección Argentina cierra su calendario 2026 este martes desde las 20 frente a Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes, y el encuentro contará con un condimento estadístico de enorme relevancia. Luego de ausentarse por precaución física en la caída ante Uruguay en La Bombonera, Emiliano "Dibu" Martínez volverá a ser titular y tendrá la posibilidad concreta de alcanzar el récord máximo de vallas invictas en toda la historia del combinado nacional.

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Scaloni confirmó la titularidad de Dibu Martínez

Durante la conferencia de prensa brindada este lunes en el predio de Ezeiza, el director técnico albiceleste disipó cualquier especulación sobre la presencia del guardameta, explicando los motivos de su ausencia en el clásico rioplatense, donde Gerónimo Rulli ocupó su lugar.

"Emiliano va a atajar. En el partido anterior era un riesgo y confiamos en Gero. Vamos a hacer cuatro o cinco cambios, dependerá del último entrenamiento nuestra idea", detalló Scaloni, ratificando la vuelta de uno de los máximos referentes del plantel en medio del proceso de renovación que atraviesa el equipo tras el retiro de Lionel Messi y otros históricos campeones.

Dibu Martínez en el entrenamiento de la Selección Argentina

A un paso de igualar a "Chiquito" Romero

Con su participación en territorio cordobés, Dibu Martínez llegará a los 71 encuentros defendiendo el arco argentino. Actualmente ostenta 46 partidos sin recibir goles en 70 presentaciones —marca que consolidó tras el amistoso frente a Benín—, posicionándose como el único escolta en la tabla histórica del seleccionado mayor.

De lograr mantener su arco en cero ante el conjunto centroamericano, Martínez alcanzará las 47 vallas invictas e igualará la línea de Sergio "Chiquito" Romero, quien hasta el momento lidera en soledad esta estadística.

Una efectividad arrolladora en la era Scaloni

La dimensión de lo que está a punto de conseguir el marplatense queda en evidencia al contrastar los números de ambos arqueros. Mientras que Romero requirió de 96 compromisos internacionales para firmar sus 47 encuentros imbatido —lo que representa un 48,96% de eficacia—, "Dibu" podría empatar esa cifra disputando 25 partidos menos.

En caso de concretar el objetivo este martes, el actual guardameta del seleccionado elevará su promedio de imbatibilidad a un impactante 66,20% a lo largo de su trayectoria bajo el mando de Scaloni, un ciclo en el que además acumula 54 triunfos, 10 igualdades y tan solo 6 derrotas.

BP